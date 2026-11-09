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Didim açıklarında lastik botta 42 düzensiz göçmen yakalandı

Didim açıklarında Sahil Güvenlik tarafından tespit edilen lastik botta yer alan 42 düzensiz göçmen (1 çocuk dahil) yakalandı ve geri gönderildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Didim açıklarında lastik botta 42 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik müdahalesi:

Didim açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-483) tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Tespit üzerine görevli birimler hızlıca sevk edildi ve bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-100, KB-51) tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu.

yakalananlar ve yönlendirme:

Durum kontrolünde, bottaki 42 düzensiz göçmen olduğu belirlendi; bunlar arasında 1 çocuk da bulunuyordu. Yakalanan kişiler ekipler tarafından alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili geri gönderme merkezine gönderildi.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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