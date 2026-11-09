Didim açıklarında lastik botta 42 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik müdahalesi:
Didim açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-483) tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Tespit üzerine görevli birimler hızlıca sevk edildi ve bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-100, KB-51) tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu.
yakalananlar ve yönlendirme:
Durum kontrolünde, bottaki 42 düzensiz göçmen olduğu belirlendi; bunlar arasında 1 çocuk da bulunuyordu. Yakalanan kişiler ekipler tarafından alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili geri gönderme merkezine gönderildi.
AYDIN’DA 43 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
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