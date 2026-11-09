Ehliyet maliyetleri yükselmeden son şans: 10 kasım kurslarına kayıt

Sürücü adayları için 10 Kasım uyarısı:

Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, şu anda ortalama 30 bin TL civarında olan B sınıfı ehliyet maliyetlerinin yeni yılda önemli ölçüde artmasının beklendiğini açıkladı. Guda, harç ve uygulama değişiklikleri nedeniyle maliyetlerde 25-30 bin TL daha artış öngördüklerini ve 2027'de toplam maliyetin 55 bin TL'yi bulabileceğini söyledi.

Sınav düzeninde beklenen değişiklikler:

Guda'ya göre yeni yılda sabit güzergah uygulaması kaldırılacak ve sınav düzeni serbest güzergaha dönüştürülecek. Daha önce belirlenen sabit güzergahlarda 35 dakika olarak uygulanan direksiyon sınavının, komisyon kararına bağlı olarak 2 saate kadar uzaması bekleniyor. Bu değişiklik, hem sınav süresini hem de sınav hazırlığını etkileyebilecek nitelikte.

Maliyet artışının nedeni ve boyutu:

Başkan Guda, artışın temel sebeplerinden birinin harç ücretlerindeki düzenleme olduğunu belirtti. Yeni yılda harçlarda yaşanacak değişikliklerin yaklaşık %35 oranında yansımaya neden olabileceği, bunun da sınav ve hizmet ücretlerine yansıyacağı ifade edildi. Bugünkü ortalama toplam maliyet 30 bin TL, sürücü kursu bedeli ise yaklaşık 18 bin TL olarak veriliyor. Yeni fiyatlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TSO ve sürücü kursları federasyonunun oluşturacağı Fiyat Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

10 Kasım kaydı, 2026 için son fırsat olabilir:

Guda, ehliyet almak isteyen adaylar için son fırsatın 10 Kasım'da açılacak kurslara kayıt yaptırmak olduğunu vurguladı. MEB'in e-sınav sistemindeki yoğunluk nedeniyle elektronik sınav tarihleri geriye çekilebiliyor; eğer e-sınav tarihi erken verilirse 10 Kasım'da başlayan kursların dersleri 19 Kasım'da bitecek ve kısa sürede e-sınav ile 16 saatlik direksiyon programı tamamlanarak adaylar Aralık ayı son haftasında direksiyon sınavına girebilecekler.

Sonuç olarak, maliyet artışı ve sınav uygulamalarındaki değişikliklerden etkilenmek istemeyen sürücü adayları için 10 Kasım başlangıçlı kurslara kayıt yaptırmak, 2026 içinde ehliyet sahibi olmak açısından kritik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Ehliyeti 2026’da almak için son fırsat