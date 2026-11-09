Canik'ten üreticiye yeni destek: salep tohumu dağıtımı planlanıyor

Canik belediyesi üreticiyi çeşitlendirmeyi hedefliyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yerli üretimi teşvik eden uygulamalara yeni destekler eklediklerini açıkladı. Daha önce çiftçilere sağlanan 25,5 ton gübre ve 35 ton sertifikalı buğday tohumu desteğinin ardından, şimdi de salep üretimini yaygınlaştırmak için harekete geçilecek.

toprak analizi ve uygunluk değerlendirmesi:

Belediye yetkilileri, üretim alanlarında yapılan toprak analizleri sonucunda bazı bölgelerde toprak yapısının salep yetiştiriciliğine elverişli olduğunun belirlendiğini bildirdi. İlçede ilgili kurumlarla yürütülen analizler ve periyodik programlar doğrultusunda karar verildiği, ayrıca yıl içinde kokarca zararlısına karşı yapılan ilaçlama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

dağıtım ve hedefler:

Başkan Sandıkçı, salep tohumu dağıtımı ile ilçedeki ürün çeşitliliğinin artırılmasının ve yerel üretimin güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti. Sandıkçı, "Canik’imizde üreticilerimize yönelik desteklerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz" diyerek çalışmanın sürdüğünü vurguladı. Belediye, önümüzdeki dönemde uygun üretim bölgelerindeki çiftçilere salep tohumu desteği sağlayarak bölgesel tarımsal çeşitliliği yükseltmeyi planlıyor.

Uygulamanın kapsamı ve tohum dağıtım takvimi ile ilgili ayrıntıların belediye tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, GÜBRE VE SERTİFİKALI BUĞDAY TOHUMU DESTEĞİNİN ARDINDAN ÇİFTÇİLERE, SALEP TOHUMU DESTEĞİNDE BULUNACAKLARINI SÖYLEDİ.