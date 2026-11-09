Dolar 50,1757 +0,08%
Euro 56,2205 +0,62%
Bist 11.695,64 +1,86%
Altın Gram 6.650,68 +1,17%
EUR/USD 1,1192 +0,44%
Brent Petrol 94,93 -3,45%
--°

Canik'ten üreticiye yeni destek: salep tohumu dağıtımı planlanıyor

Canik Belediyesi, toprak analizleri olumlu çıkan alanlarda salep üretimini teşvik etmek için çiftçilere salep tohumu desteği vereceğini açıkladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Canik'ten üreticiye yeni destek: salep tohumu dağıtımı planlanıyor

Canik belediyesi üreticiyi çeşitlendirmeyi hedefliyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yerli üretimi teşvik eden uygulamalara yeni destekler eklediklerini açıkladı. Daha önce çiftçilere sağlanan 25,5 ton gübre ve 35 ton sertifikalı buğday tohumu desteğinin ardından, şimdi de salep üretimini yaygınlaştırmak için harekete geçilecek.

toprak analizi ve uygunluk değerlendirmesi:

Belediye yetkilileri, üretim alanlarında yapılan toprak analizleri sonucunda bazı bölgelerde toprak yapısının salep yetiştiriciliğine elverişli olduğunun belirlendiğini bildirdi. İlçede ilgili kurumlarla yürütülen analizler ve periyodik programlar doğrultusunda karar verildiği, ayrıca yıl içinde kokarca zararlısına karşı yapılan ilaçlama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

dağıtım ve hedefler:

Başkan Sandıkçı, salep tohumu dağıtımı ile ilçedeki ürün çeşitliliğinin artırılmasının ve yerel üretimin güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti. Sandıkçı, "Canik’imizde üreticilerimize yönelik desteklerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz" diyerek çalışmanın sürdüğünü vurguladı. Belediye, önümüzdeki dönemde uygun üretim bölgelerindeki çiftçilere salep tohumu desteği sağlayarak bölgesel tarımsal çeşitliliği yükseltmeyi planlıyor.

Uygulamanın kapsamı ve tohum dağıtım takvimi ile ilgili ayrıntıların belediye tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, GÜBRE VE SERTİFİKALI BUĞDAY TOHUMU DESTEĞİNİN ARDINDAN...

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, GÜBRE VE SERTİFİKALI BUĞDAY TOHUMU DESTEĞİNİN ARDINDAN ÇİFTÇİLERE, SALEP TOHUMU DESTEĞİNDE BULUNACAKLARINI SÖYLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Enerji ticaretinde büyüklük ve likidite odağı: KEPSAŞ'ın 5,8 milyar kWh performa...
images

Türk Telekom ve SANKO iş birliğiyle TBH Port Adana'da 5G ile akıllı liman dönüşü...
images

Zeytinden reçel yapan üretici festivalin yıldızı oldu
images

İmalatta dönüşüm: katma değeri 41 milyar dolardan 259 milyar dolara yükselten st...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uşak belediye başkan vekili'nden Atatürk'ün mirasına sahip çıkma çağrısı

Mersin'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Erciyes Üniversitesi’nde yeni dönem başladı: rektör Kuddusi Erkılıç görevi devraldı

Diyarbakır sokaklarında organ bağışı bilincine yayılan seferberlik

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu