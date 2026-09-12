Her vakada tercih edilmiyor: koroner BT anjiyografinin sınırları

Koroner BT anjiyografi nedir ve nasıl yapılır:

Doç. Dr. Hasan Yücel (Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Bölümü) açıklamasına göre, halk arasında "sanal anjiyo" olarak bilinen Koroner BT Anjiyografi, bilgisayarlı tomografi cihazı ve damar yoluyla verilen kontrast madde kullanılarak koroner damarların görüntülenmesini sağlar. İşlemde klasik girişimsel anjiyografide olduğu gibi kateter aracılığıyla damar içinden kalbe ilerletme yapılmaz; bunun yerine non-invaziv görüntüleme ile damarların anatomisi ve damar duvarındaki plaklar değerlendirilebilir.

Elde edilen görüntüler, hastanın şikayetleri ve klinik muayenesi ile birlikte yorumlanarak takip veya ileri inceleme gerekliliği konusunda yol gösterir.

Hangi hastalarda tercih ediliyor:

Koroner arter hastalığı şüphesi olan ve klinik olarak uygun bulunan hastalarda Koroner BT Anjiyografi yararlı olabilir. Şikayetler arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi belirtiler yer alır; ancak görüntüleme kararı sadece semptomlara değil, aynı zamanda hastanın genel klinik değerlendirmesine ve risk profiline de dayanır.

Yöntem, koroner damarların anatomik yapısı ile plak ve darlık varlığı hakkında bilgi sağlar; bu bilgiler bazen hangi hastaların invaziv girişimsel anjiyografi veya diğer ileri incelemelere ihtiyaç duyacağını belirlemede yardımcı olur.

Uygulanabilirliği sınırlayan durumlar:

Yöntemin her hasta için uygun olmadığına dikkat çeken Yücel, görüntülemenin uygulanabilirliğini etkileyen başlıca etkenleri sıraladı: yüksek kalp hızı, bazı ritim bozuklukları, yetersiz böbrek fonksiyonları, kontrast maddeye ilişkin özel durumlar ve yoğun damar kireçlenmesi. Bu koşullar, görüntü kalitesini düşürebilir veya yöntemin güvenliğini etkileyebilir.

Bu nedenle hangi görüntüleme yönteminin seçileceği; hastanın yaşı, şikayetleri, kalp ritmi, böbrek fonksiyonları ve mevcut risk faktörleri birlikte değerlendirilerek belirlenir. Amaç, her bireyin klinik durumuna en uygun ve güvenli değerlendirmeyi yapmaktır.

Yücel ayrıca, kalp damarlarındaki plakların bazı kişilerde uzun süre belirti vermeden ilerleyebildiğini vurguladı ve koroner arter hastalığı açısından dikkat edilmesi gereken risk faktörlerini şöyle sıraladı: sigara kullanımı, yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, fazla kilo ve ailede erken yaşta kalp-damar hastalığı öyküsü.

Sonuç olarak, Koroner BT Anjiyografi uygun hastalarda tanısal değeri yüksek bir yöntem olmakla birlikte, bulguların tek başına karar vermeye yetmeyeceği; klinik değerlendirme, muayene ve gerekirse diğer incelemelerle birlikte yorumlanması gerektiği belirtiliyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı veya risk faktörleri olan kişilerin şikayetlerini ihmal etmemesi ve gerekli değerlendirme için sağlık profesyoneline başvurması öneriliyor.

KARDİYOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. HASAN YÜCEL