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Eyüpspor ile Çaykur Rizespor arasında dengeli başlangıç

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya; ilk 15 dakika 0-0 geçti ve maç hâlen devam ediyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eyüpspor ile Çaykur Rizespor arasında dengeli başlangıç

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçti ve müsabaka hâlen devam ediyor.

takımların başlangıç görüntüsü:

Maçın erken bölümünde her iki ekip de kontrollü bir oyun tercih etti; savunma güvenliği ön planda tutulurken ani ataklarla rakip savunmayı test etme çabaları gözlendi. Orta saha mücadelesi, tempoyu belirleyen unsur oldu.

ilerleyen bölümler için öne çıkan olasılıklar:

Henüz skorda hareketlilik yok ancak maçın seyri taktiksel düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Kanat kullanımının artması ve hızlı hücum geçişleri, gol fırsatlarını artırabilecek unsurlar olarak öne çıkıyor. Maçın sonucu ve önemli anları, ilerleyen dakikalarda netleşecek.

Canlı skor takibi ve maç gelişmeleri için karşılaşmanın tamamlanması bekleniyor.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA EYÜPSPOR EVİNDE ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA EYÜPSPOR EVİNDE ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK 15 DAKİKASI 0-0 EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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