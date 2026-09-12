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Kayserispor'dan sahada birlik çağrısı: Down sendromlu çocuklarla özel seremoni

Kayserispor, 14 Eylül 2026'deki İstanbulspor maçında Down sendromlu çocukları sahaya çıkararak yıl boyu süren kapsayıcılık ve dayanışma mesajı verecek.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'dan sahada birlik çağrısı: Down sendromlu çocuklarla özel seremoni

Kayserispor'dan maç öncesi farkındalık seremonisi:

Kayserispor, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak Kayserispor-İstanbulspor karşılaşması öncesinde anlamlı bir seremoni düzenleyecek. Kulübün açıklamasına göre, her iki takımın oyuncuları sahaya Down sendromlu çocuklarımızla birlikte çıkacak.

seremoninin amacı ve kapsamı:

Kulüpten yapılan açıklamada bu buluşmanın, Down sendromlu bireylerin sadece belirli günlerde değil, yılın her günü hatırlanması ve hayatın her alanında eşit, görünür ve aktif bireyler olarak yer almalarının desteklenmesi için bir farkındalık yaratmayı amaçladığı belirtildi. Organizasyonun somut biçimde takımların seremoniyle sahaya çıkması biçiminde gerçekleşeceği vurgulandı.

kulübün çağrısı: tribünlerde dayanışma bekleniyor:

Açıklamada ayrıca 'Sadece Down Sendromlular Günü’nde değil, her zaman farkındayız' ifadesine yer verilerek, futbolun birleştirici gücünden faydalanılarak sevgi, dayanışma ve kapsayıcılık mesajının hep birlikte verileceği kaydedildi. Kayserispor, hemşehrilerini ve taraftarını takıma destek olmaya, tribünleri doldurmaya ve bu farkındalık mesajına güç katmaya davet etti.

Kulübün çağrısında, bu tür etkinliklerin tek günlük jestlerden öteye geçmesi gerektiği ve toplumun her kesiminde sürdürülebilir bir kapsayıcılık anlayışının güçlendirilmesinin hedeflendiği tekrarlandı. Maç akşamı planlanan seremoni, hem saha içi görüntüler hem de tribünlerin ortak tepkisiyle geniş bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

KAYSERİSPOR, İSTANBULSPOR MAÇINDA SERAMONİYE DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR İLE ÇIKARAK FARKINDALIK...

KAYSERİSPOR, İSTANBULSPOR MAÇINDA SERAMONİYE DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR İLE ÇIKARAK FARKINDALIK MESAJI VERECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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