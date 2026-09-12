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Vanlı atlet Meryem Korkuç şampiyonada ikinci sırayı aldı

Şırnak'taki Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası'nda Vanlı atlet Meryem Korkuç, zorlu parkuru tamamlayıp büyükler kategorisinde ikinci oldu.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 17:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Vanlı atlet Meryem Korkuç şampiyonada ikinci sırayı aldı

Vanlı atlet Meryem Korkuç şırnak'ta ikinci oldu

Vanlı atletizm sporcusu Meryem Korkuç, Şırnak’ta düzenlenen Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonasında Büyükler kategorisinde 2. oldu. Yarış boyunca sergilediği kararlı tempo ve parkur hakimiyetiyle kürsüye çıkmayı başardı.

Antrenörün değerlendirmesi:

Antrenör Kenan Sönmez, zorlu şartlara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Bu derecenin arkasında büyük bir emek ve özveri var. Sporcumuzun göstermiş olduğu performanstan dolayı gurur duyuyoruz" dedi.

Sporcunun hedefleri ve yaklaşımı:

Meryem Korkuç ise elde ettiği başarının disiplinli ve istikrarlı çalışmanın sonucu olduğunu dile getirerek, hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti. Bu derece, sporcunun gelişim sürecinde önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

VANLI ATLETİZM SPORCUSU MERYEM KORKUÇ, ŞIRNAK&#039;TA DÜZENLENEN DAĞ KOŞULARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI&#039;NDA...

VANLI ATLETİZM SPORCUSU MERYEM KORKUÇ, ŞIRNAK'TA DÜZENLENEN DAĞ KOŞULARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE 2. OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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