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Samsun'da ilk 15 dakikada Çorum FK 3-1 önde

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Samsunspor sahasında Çorum FK ile karşılaşıyor; ilk 15 dakikada konuk ekip 3-1 üstün, maç devam ediyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 17:39

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsun'da ilk 15 dakikada Çorum FK 3-1 önde

Samsunspor - Çorum FK maçından ilk 15 dakikada öne çıkanlar

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Samsunspor, sahasında Çorum FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile geçti ve karşılaşma halen devam ediyor.

erken gollerin verdiği momentum:

Konuk takımın erken dönemdeki üstünlüğü, oyunun yönünü belirledi ve Samsunspor üzerinde baskı oluşturdu. Ev sahibi ekip, topu daha çok kontrol etmeye çalışsa da aradığı düzeni tam olarak sağlayamadı; buna karşın tek gollü cevapla oyunda kaldı.

maçın geri kalanı için öne çıkan noktalar:

İlk çeyrekte ortaya çıkan skor, taktiksel hamlelerin önemini artırıyor. Samsunspor'un dengeyi kurmak için risk alması beklenirken, Çorum FK daha kontrollü oyunla üstünlüğünü sürdürmeyi amaçlayacaktır. Maç devam ediyor ve skorun değişme olasılığı korunuyor.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA SAMSUNSPOR, SAHASINDA ÇORUM FK İLE KARŞILAŞIYOR.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA SAMSUNSPOR, SAHASINDA ÇORUM FK İLE KARŞILAŞIYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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