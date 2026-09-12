Erzurum’da Seher Lokantası mirası 32 yıl sonra baba-oğul geleneğiyle geri döndü

Erzurum’un köklü lokantacılık geleneği, nesiller arası aktarım ve modern dokunuşla yeniden şehir hayatına kazandırıldı. 1946 yılında merhum İhsan Geçikli tarafından kurulan ve kentin gastronomi kültüründe önemli bir yere sahip olan Seher Lokantası, oğlu Mehmet Dursun Geçikli tarafından Tarihi Seher Lokantası adıyla faaliyete geçirildi.

Tarihi miras ve siyasetçilerin tercihi:

Geçikli ailesinin lokantacılık geleneği, sadece nesilden nesile aktarılan yemek tarifleriyle sınırlı kalmadı; aynı zamanda Erzurum’un siyaset ve kamu hayatında da tercih edilen bir mekan niteliği taşıdı. Geçmişte Seher Lokantası, dönemin devlet ve siyaset insanlarından Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Turgut Özal ve Tansu Çiller gibi isimlerin uğrak mekanları arasında yer aldı. 1994’te faaliyetine son verilmesinin ardından geçen 32 yılın ardından mekan, yeniden hizmete sokularak bu geleneği sürdürmeyi hedefliyor.

Modern konsept, geleneksel lezzetler:

Mehmet Dursun Geçikli, Gürcükapı Camii yanında açılan yeni mekânın hem nostaljik ruhu koruduğunu hem de günümüz beklentilerine uygun bir hizmet sunduğunu vurguluyor. 420 metrekarelik alanda hizmet veren Tarihi Seher Lokantası’nda, Erzurum’un klasik sulu yemeklerinin yanı sıra cağ kebabı, yaprak döner ve diğer yöresel lezzetler profesyonel aşçılar nezaretinde müşterilere sunuluyor.

Geçikli, restoranın açılışında geleneksel tariflerin ve esnaf kültürünün önemine dikkat çekerek, "damaklardaki tadı yeniden buluşturduk" ifadesini kullandı. Onun anlatımına göre lezzet, sadece tarif bilgisi değil, sabır, sadakat ve nesilden nesile aktarılan bir esnaf kültürünün ürünü olarak korunuyor.

Kuruluşunun 80. yılında asırlık tatları yeniden yaşatmayı amaçlayan aile, hem yerel halka hem de kente gelen ziyaretçilere Erzurum mutfağının zenginliğini arz etmeyi planlıyor. Mekânın yeniden açılmasında destek verenler arasında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Geçikli tarafından teşekkürle anıldı.

Tarihi Seher Lokantası’nın yeniden devreye girmesi, Erzurum’un gastronomi sahnesine hem kültürel bir katkı hem de ekonomik bir hareketlilik getiriyor. Geçikli ailesi, mirası koruyup geliştirirken şehrin yemek kültürünü canlı tutmayı hedefliyor.

Lokantanın yeniden açılışı, geçmişin izini taşıyan tarifleri çağdaş servis anlayışıyla buluşturarak Erzurumlulara ve ziyaretçilere alternatif bir lezzet durağı sunuyor. Geleneksel yemekleri tatmak veya o dönemin ruhunu hissetmek isteyenler için Tarihi Seher Lokantası yeni adres olarak faaliyetini sürdürecek.

ERZURUM’DA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UZANAN LOKANTACILIK GELENEĞİ, BABADAN OĞULA AKTARILARAK YAŞATILIYOR. KURULUŞUNUN 80. YILINDA ASIRLIK LEZZETİ İLE 'ESKİ ADAP' SLOGANIYLA KALDIĞI YERDEN AYNI ADAPLA AYNI LEZZETLE HİZMETE BAŞLADI.