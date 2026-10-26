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Pazarlar spor lisesinin projeleri Kütahya valiliğinde Harun Kazez'e sunuldu

Pazarlar Spor Lisesi müdürü Muammer Gökalp, Vali Yardımcısı Harun Kazez'e okul ve kulübün 111 madalya ve kupa raporunu sunup projeler için destek istedi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Pazarlar spor lisesinin projeleri Kütahya valiliğinde Harun Kazez'e sunuldu

ziyaretin özeti:

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Başkanı ve Okul Müdürü Muammer Gökalp, Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez'i makamında ziyaret ederek okulun ve kulübün sportif başarıları ile devam eden projeler hakkında bilgi sundu. Gökalp, faaliyetleri içeren raporu takdim edip altyapı çalışmaları ve sporcu potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sunulan Faaliyet ve Proje Bilgilendirme Raporu'nda okul ve kulübün bugüne kadar kazandığı 111 madalya ve kupa ile fiziki altyapıdaki gelişmeler ayrıntılı olarak yer aldı. Ziyarette ayrıca Pazarlar Yağlı Güreş Organizasyonu'na Vali Musa Işın adına katılarak destek veren Kazez'e geleneksel güreşin simgelerinden olan kıspet hediye edildi.

ara başlık — yürütülen projeler:

Toplantıda, İsveç ortaklığıyla yürütülen ve geleneksel güreş ile floor curling branşlarını bir araya getiren "Buz Pehlivanı" Erasmus+ Projesi ile proje kapsamındaki öğrenci hareketliliği süreci hakkında bilgi verildi. İl genelinde yetenek taraması yapılmasını hedefleyen "Geleceğe En Hızlı Koşan Kütahyalı" projesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunulan "Bağımlılığa Karşı Güreş İle Engel Oluyoruz" çalışması da ele alındı.

ara başlık — gelecek hedefleri:

Görüşmede ayrıca Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu iş birliğiyle kurulması planlanan "Tematik Güreş Sınıfı" projesi değerlendirildi. Vali Yardımcısı Harun Kazez, genç yeteneklerin desteklenmesi ve projelerin hayata geçirilmesi için gereken desteğin sağlanacağını belirterek okul ve kulübün çalışmalarını takdir etti.

Muammer Gökalp ise ziyarette gösterilen ilgi ve destek için teşekkür ederek, Pazarlar Spor Lisesi ve kulübün Kütahya'yı spor alanında öncü bir marka haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

PAZARLAR SPOR LİSESİ SPOR KULÜBÜ’NDEN VALİ YARDIMCISI KAZEZ’E ZİYARET

PAZARLAR SPOR LİSESİ SPOR KULÜBÜ’NDEN VALİ YARDIMCISI KAZEZ’E ZİYARET

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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