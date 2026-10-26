Göztepe çıkışını sürdürüyor

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Göztepe, sahasında Çorum FK'yı 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Sezon başında istediği sonuçları alamayan İzmir ekibi, art arda gelen puan kayıplarının ardından bu çıkan seriyle moral buldu.

dönüş ve seri:

Sezonun ilk 6 haftasında galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılılar, milli arayı sakat oyuncularını iyileştirmek için kullandı. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, lige dönüşte deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 yenerek ilk galibiyetini aldı; ardından Kocaelispor deplasmanından 2-1'lik sonuçla döndü ve Çorum FK karşısında da 2-0'la sahadan ayrılarak üç maçlık galibiyet serisine ulaştı.

iç saha hasreti son buldu:

Göztepe, bu sezon Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk 3 lig maçında Gençlerbirliği ve Gaziantep FK'ya mağlup olmuş, Çaykur Rizespor ile berabere kalmıştı. Çorum FK karşısındaki galibiyetle birlikte takım, statındaki ilk 3 puan sevincini yaşadı ve iç saha performansındaki olumsuz tabloya son verdi.

antunes öne çıktı:

Karşılaşmanın en etkili ismi 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexis Antunes oldu. İsviçreli futbolcu önce takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti, ardından Juan'ın fileleri havalandırdığı pozisyonda asist yaparak maçın kaderinde belirleyici rol oynadı. Antunes'in gol ve asisti, galibiyette dikkat çeken unsurlar oldu.

Göztepe, bu seriyle hem özgüvenini artırdı hem de ligdeki sıralama mücadelesinde toparlanma sinyalleri verdi. Teknik ekip ve oyuncular, elde edilen ivmeyi sürdürüp sezonun kalanında daha istikrarlı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

GÖZTEPE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA SAHASINDA ÇORUM FK’Yİ MAĞLUP EDEREK ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ VE YENİLMEZLİK SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI.