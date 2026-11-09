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Türk Telekom ve SANKO iş birliğiyle TBH Port Adana'da 5G ile akıllı liman dönüşümü

Türk Telekom ve SANKO, COP31'de TBH Port Adana'da Türkiye'nin ilk 5G akıllı liman projesini başlatarak yeşil sanayileşmeye somut katkı sağladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Türk Telekom ve SANKO iş birliğiyle TBH Port Adana'da 5G ile akıllı liman dönüşümü

projenin kapsamı:

Türk Telekom ile SANKO Holding arasında COP31 deneyim merkezinde imzalanan iş birliği, Türkiye'nin ilk 5G akıllı liman projesini TBH Port Adana'da hayata geçirdi. Şirket, zirve kapsamında COP31 Eylem Gündemi'nin yeşil sanayileşme başlığı için sahada somut bir adım atıldığını vurguladı. Proje, liman işletmeciliğini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan stratejik bir dijital dönüşüm yatırımı olarak tanımlandı.

iş birliği ve imza töreni:

İmza töreni, Türk Telekom'un COP31'deki Master Partner ve Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi rolü çerçevesinde gerçekleştirildi. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, teknolojiyi sürdürülebilirliğin temel aracı olarak konumlandırdıklarını belirterek bu projenin 5G ve yeni nesil bağlantı teknolojilerinin sanayi uygulamalarındaki potansiyelini sahaya taşıdığını ifade etti. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise dijitalleşme ve yeşil dönüşümü stratejik öncelikleri olarak tanımlayarak projenin operasyonel verimlilik, izlenebilirlik ve kaynak dayanıklılığına katkı sağlayacağını söyledi.

teknoloji ve uygulamalar:

Projede kullanılan Private LTE (PLTE) altyapısı, liman sahasındaki vinçler, sensörler, araçlar ve personel arasında kesintisiz veri akışı sağlıyor. PLTE ve 5G mimarisi sayesinde liman içi otomasyon, gerçek zamanlı izleme, enerji optimizasyonu ve uzaktan kontrol gibi uygulamalar için yüksek güvenlikli ve yüksek performanslı bir iletişim altyapısı kuruldu.

Proje kapsamında görüntü işleme, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile uzaktan kontrol çözümleri devreye alındı. Bu uygulamalar liman operasyonlarında süreçlerin dijitalleşmesini hızlandırıp, operasyonel verimliliği artırırken enerji tüketimi ve güvenlik risklerinin azaltılmasını hedefliyor. Saha uygulamaları endüstriyel 5G temelli diğer projeler için de bir referans modeli oluşturuyor.

Türk Telekom ve SANKO iş birliği, TBH Port Adana'da sağlanan özel, güvenli ve kesintisiz bağlantı ile lojistik ve liman operasyonlarında veri odaklı karar süreçlerini mümkün kılıyor. Bu sayede süreçlerin izlenebilirliği artarken, enerji yönetimi ve otomasyonla karbon ayak izinin düşürülmesi hedefleniyor.

Her iki taraf da projenin yalnızca liman işletmeciliğinde değil, endüstriyel alanlarda 5G dönüşümünü destekleyecek bir stratejik model sunduğunu belirtiyor. COP31 gibi küresel platformlarda duyurulan bu tür uygulamalar, yeşil sanayileşme hedeflerinin sahadaki karşılığını göstermesi bakımından önem taşıyor.

TÜRK TELEKOM, ANADOLU’DA SANAYİLEŞMENİN ÖNCÜ KURUMLARINDAN OLAN SANKO HOLDİNG İLE TÜRKİYE’NİN İLK...

TÜRK TELEKOM, ANADOLU’DA SANAYİLEŞMENİN ÖNCÜ KURUMLARINDAN OLAN SANKO HOLDİNG İLE TÜRKİYE’NİN İLK 5G AKILLI LİMAN PROJESİNİ TBH PORT ADANA’DA HAYATA GEÇİRDİ. TÜRK TELEKOM CEO’SU EBUBEKİR ŞAHİN(SOLDA), SANKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADİL SANİ KONUKOĞLU (SAĞDA)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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