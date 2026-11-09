Gençler 'Girişimci Kafası' ile TREX'te akıllı üretim deneyimi kazandı

Osmangazi’den gençlere saha deneyimi:

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Girişimci Kafası" programı kapsamında üniversite öğrencileri, TREX Dijital Akıllı Üretim Sistemleri A.Ş. tesislerini ziyaret ederek akıllı üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Program, gençlere teoride edinilen bilgileri saha uygulamalarıyla pekiştirme imkanı sundu.

Söyleşi ve ilham veren hikâye:

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katılan TREX Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, iş hayatındaki deneyimlerini ve şirketin kuruluşundan bugüne uzanan gelişim hikâyesini paylaştı. Özdemir’in paylaşımları, gençlerin girişimcilik yolculuğu hakkında somut fikirler edinmesine katkı sağladı ve soru-cevap bölümünde katılımcıların merak ettikleri konulara ışık tuttu.

Fabrika gezisinde öğrenilenler:

Öğrenciler, TREX tesislerinde üretim hatlarını, dijital teknolojilerin üretime entegrasyonunu ve akıllı üretim sistemlerinin çalışma prensiplerini yerinde gözlemledi. Gezi sırasında gençler, teorik bilgilerin üretim ortamında nasıl uygulandığını görerek iş süreçlerine dair pratik bir bakış kazandı. Katılımcılar, teknik gezilerin kariyer planlaması ve yenilikçi fikir geliştirme açısından önemli olduğunu belirtti.

Program katılımcıları, Osmangazi Belediyesi'nin gençleri iş dünyasının deneyimli isimleriyle bir araya getirmesini değerli bulduklarını ifade etti. Bu tür etkinliklerin, girişimcilik ekosistemine hazırlık ve mesleki yönelim bakımından olumlu etkileri olduğu vurgulandı. Gençler, hem kurum temsilcilerinden aldıkları geri bildirimleri hem de saha gözlemlerini gelecek projelerine aktarmayı hedefliyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN "GİRİŞİMCİ KAFASI" PROGRAMI KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, TREX DİJİTAL AKILLI ÜRETİM SİSTEMLERİ A.Ş.’Yİ ZİYARET ETTİ. TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE AKILLI ÜRETİM SÜREÇLERİNİ YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULAN GENÇLER, BAŞARILI BİR GİRİŞİMCİLİK HİKAYESİNİ YERİNDE DİNLEYEREK GELECEĞE YÖNELİK YENİ FİKİRLER EDİNDİ.