Zeytinden reçel yapan üretici festivalin yıldızı oldu

üçpınar zeytin festivali ve kadın emeği:

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen Üçpınar Zeytin Festivali kapsamında açılan Kadın El Emeği Pazarı, yöresel ürünleri ve el işi standlarıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Etkinlik, Yunusemre Belediyesi ile Yunusemre Kent Konseyi iş birliğiyle iki gün boyunca sürdü. Stantlarda kadın üreticilerin hazırladığı reçeller, turşular ve el işi ürünler sergilendi; yerel yöneticiler ve vatandaşlar pazar alanını gezdi. Standları arasında ziyaret edenler arasında Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Pınar Kına da yer aldı.

zeytin reçelinin ortaya çıkışı ve tepkiler:

Festivalin en fazla dikkat çeken ürünlerinden biri, 56 yaşındaki Naciye Gürbulut'un hazırladığı zeytin reçeli oldu. Zeytini farklı bir lezzete dönüştüren ürün, ilk gördüğünde şaşkınlık yarattı; tadına bakanlar ise beğenisini dile getirdi. Gürbulut, konu hakkında şunları söyledi: "Zeytinden reçel yapıldığını duyanlar önce inanamadı. Hatta ‘Zeytinin reçeli mi olur?’ diye soranlar oluyor. İlk başta biraz önyargıyla yaklaşıyorlar ancak tadına baktıklarında çok beğeniyorlar. Zeytini farklı bir şekilde değerlendirmek ve bu lezzeti daha fazla kişiye tanıtmak istiyorum. Gördüğümüz ilgiden çok memnunum. Şimdi bu özel lezzetin patentini almak için başvuruda bulunmayı düşünüyorum".

satış, tanıtım ve patent planları:

Gürbulut, zeytin reçelini tanıtmak ve düzenli ulaşılabilir kılmak için alıcılarını her salı günü Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda kurulan Kadın El Emeği Pazarı'ndaki standına davet etti. Ürünün yaygınlaşması ve korunması amacıyla patent başvurusu yapılmasının planlandığı belirtildi. Gürbulut, üretime katılımı teşvik eden belediye ve konsey yetkililerine teşekkür ederek, özellikle Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Kent Konseyi'ne minnettarlığını dile getirdi.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE DÜZENLENEN ÜÇPINAR ZEYTİN FESTİVALİ’NDE KADIN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ İLGİ GÖRÜRKEN, 56 YAŞINDAKİ NACİYE GÜRBULUT’UN ZEYTİNDEN HAZIRLADIĞI REÇELLER FESTİVALİN EN DİKKAT ÇEKEN LEZZETLERİNDEN BİRİ OLDU. İLK KEZ GÖRENLERİN HAYRETE DÜŞTÜĞÜ, TADINA BAKANLARIN İSE BEĞENDİĞİ ZEYTİN REÇELİ İÇİN PATENT BAŞVURUSU YAPILMASI PLANLANIYOR.