Aliağa’da disiplinli oyunla 2-0 galibiyet

TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında Aliağa FK, kendi sahasında konuk ettiği Isparta 32 Spor'u 2-0 yenerek haftayı üç puanla kapattı. Karşılaşma Aliağa Atatürk Stadı'nda oynandı.

maçın özeti:

Maça ağırlığını koyan ev sahibi ekip, 37. dakikada Tahir Babaoğlu'nun golüyle öne geçti. Isparta 32 Spor aradığı beraberlik fırsatlarını bulmakta zorlanırken, Aliağa FK son bölümlerde etkili kontra ataklarla rakip savunmayı zorladı. 85. dakikada Ahmet Arslan'ın golüyle skor 2-0'a geldi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.

kadrolar ve kritik detaylar:

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Ayşenur Karakoç, Batuhan Akkuş

Aliağaspor FK: Samet Karabatak, Harun Kaya, Birkan Yılmaz, Ahmet Arslan (Furkan Yöntem dk. 89), Selim Ilgaz (Sercan Demirkıran dk. 46), Okan Derici (Hamza Gür dk. 64), İzzet Malak, Muammer Sarıkaya (Batuhan Artarslan dk. 77), Sergen Piçinciol, Yusuf Erdem Gümüş, Tahir Babaoğlu (Emrehan Gedikli dk. 64)

Isparta 32 Spor: Fatih Gülmez, Hamit Kulya, Oğulcan Başol, Bahadır Yıldırım, Furkan Uludaş, Kaan Yüksel, Mustafa Acar (Kerem Nurhan dk. 74), Enver Cenk Şahin (Metehan Tiryaki dk. 79), Eray Akar (Kaniwar Uzun dk. 61), Hasip Korkmazyürek (Vedat Bora dk. 46), İlke Tankul (Fatih Aktay dk. 61)

Goller: Tahir Babaoğlu (dk. 37) (Aliağa FK), Ahmet Arslan (dk. 85) (Aliağa FK)

Sarı kart: Enver Cenk Şahin (Isparta 32 Spor)

Aliağa FK'nın savunma düzeni ve son paslardaki etkinliği, galibiyette belirleyici oldu. Isparta 32 Spor ise ikinci haftada istenen ritmi yakalayamadı ve önümüzdeki maçlarda toparlanmak zorunda.

TFF 2.LİG: ALİAĞA FK: 2 - ISPARTA 32 SPOR:0