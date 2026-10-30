EBYÜ yabancı diller yüksekokulunda müdürlük görevi devredildi

Devir teslim töreni yapıldı:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Yabancı Diller Yüksekokulunda düzenlenen devir teslim programında müdürlük görevi resmen değişti. Yüksekokul Müdürlüğü görevini yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, görevi Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Han Aykut'a devretti.

Üniversite yönetimi ve yüksekokul personeli törende yer aldı:

Programa Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Yurteken ile yüksekokulun akademik ve idari personeli katıldı. Katılım, yüksekokulun yönetimsel sürekliliğine verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Teşekkürler, takdir ve yeni görevin beklentileri:

Programda konuşan Rektör Kuyrukluyıldız, görev süresi boyunca yüksekokula yaptığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı'ya teşekkür etti ve görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Han Aykut'a yeni görevinde başarılar diledi. Görevi devreden Sağırlı da birlikte çalıştığı akademik ve idari personele teşekkür ederek Aykut'a başarı temennisinde bulundu.

Görevi devralan Oğuz Han Aykut ise kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür edip, başkanlığını üstlendiği dönemde yüksekokulun hizmet ve kalite hedeflerine katkı sağlamaya odaklanacağını belirtti. Devir teslim töreni, Sağırlı'nın Aykut'a çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Yapılan devir teslim, yüksekokul yönetiminde istikrarı sürdürme ve eğitimde sürekliliği sağlama amacı taşıyor. Yeni dönemde yönetimin önceliklerinin paylaşılması ve kurumsal işleyişin güçlendirilmesi bekleniyor.

YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİ YÜRÜTEN REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. MERYEM ÖZTURAN SAĞIRLI, GÖREVİNİ DR. ÖĞR. ÜYESİ OĞUZ HAN AYKUT'A DEVRETTİ