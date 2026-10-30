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Fidan ve Nasir G20 marjında iş birliğini masaya yatırdı

Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Georgia'da Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Nasir ile ikili ve bölgesel konuları görüştü.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 19:26

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EDİTÖR: Elif Demir

Fidan ve Nasir G20 marjında iş birliğini masaya yatırdı

Toplantı kısa özeti:

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu ABD'nin Georgia eyaletinde Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Christiawan Nasir ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki mevcut iş birliği gündeminin değerlendirilmesi ve bölgesel ile küresel gelişmelerin ele alınması çerçevesinde gerçekleştirildi.

görüşmenin odağı:

Toplantıda, iki tarafın farklı alanlardaki iş birliğini güçlendirme niyeti öne çıktı. Görüşme marjında yapılan değerlendirmelerde, ikili ilişkilerin derinleştirilmesi ve mevcut temasların ivme kazanması gerektiği vurgulandı. Taraflar, ortak ilgi alanlarındaki iş birliği imkanlarını ele aldı.

bölgesel ve küresel bağlam:

Görüşme aynı zamanda bölgesel ve küresel alandaki son gelişmelerin paylaşıldığı bir platform işlevi gördü. Her iki bakan da uluslararası gündemin getirdiği zorlukların diplomasi yoluyla ele alınmasının önemine dikkat çekti. Bu temas, G20 marjında yürütülen ikili diplomatik trafiğin bir parçası olarak değerlendirildi.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin resmi açıklamalar, toplantı sonrası yapılan kısa değerlendirmeler ile sınırlı kaldı; ancak görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletme iradesinin somut bir göstergesi olduğu belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ABD’DE DÜZENLENEN G20 DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI MARJINDA...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ABD’DE DÜZENLENEN G20 DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI MARJINDA ENDONEZYA DIŞİŞLERİ BAKANI ARRMANATHA CHRİSTİAWAN NASİR İLE BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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