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Gençler tarlada: Üzümlü’de üniversiteliler üzüm hasadına destek verdi

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde, İyilik Var Hareketi kapsamında düzenlenen etkinlikte Üzümlü Meslek Yüksekokulu öğrencileri bağ bozumu yapan çiftçilere destek verdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 19:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Gençler tarlada: Üzümlü’de üniversiteliler üzüm hasadına destek verdi

Etkinlikte öğrenciler üretime katkı sağladı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen etkinlikte Üzümlü Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bağ bozumu yapan çiftçilere destek verdi. Organizasyon, Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen İyilik Var Hareketi kapsamında gerçekleştirildi.

eğitim ve uygulama:

Etkinlik sırasında öğrencilere bağcılık faaliyetleri, üzüm yetiştiriciliği ve üretim süreçleri hakkında bilgi verildi. Katılımcılar teorik bilginin yanında sahada doğrudan hasat çalışmalarına katılarak uygulamalı deneyim kazandı.

toplumsal dayanışma ve amaç:

Üreticilerle öğrencileri bir araya getiren bu çalışma, dayanışma kültürünün güçlendirilmesi ve gençlerin tarımsal üretimi yerinde tanıması amacıyla düzenlendi. Çiftçilere verilen destek, hasat sürecinin hızlanmasına ve bilgilerin genç kuşakla paylaşılmasına katkı sağladı.

ERZİNCAN&#039;DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAĞ BOZUMU YAPAN ÇİFTÇİYE DESTEK OLDU

ERZİNCAN'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAĞ BOZUMU YAPAN ÇİFTÇİYE DESTEK OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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