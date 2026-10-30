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Aydın'da öğretmenler yenilikçi sınıflarda STEM eğitimi tamamladı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 19-23 Ekim tarihlerinde Efeler ve Kuşadası'nda yenilikçi sınıflarda uygulamalı STEM Temel Seviye Eğitimlerini tamamladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Aydın'da öğretmenler yenilikçi sınıflarda STEM eğitimi tamamladı

Aydın'da STEM temel seviye eğitimi uygulamalı olarak tamamlandı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin mesleki ve teknolojik becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen STEM Temel Seviye Eğitimleri, uygulamalı çalışmalarla sona erdi. Eğitimler, 19-23 Ekim tarihleri arasında yürütüldü ve öğretim uygulamalarına doğrudan katkı sağlayacak etkinlikler içerdi.

Eğitim içerikleri ve uygulama yöntemleri:

Eğitim programında öğretmenlere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bütünleştiren STEM yaklaşımının temel ilkeleri aktarıldı. Katılımcılar, yenilikçi öğretim yöntemleri, disiplinler arası proje geliştirme ve dijital içerik tasarımı konularında uygulamalı çalışmalar yaptı; ders planları ve örnek etkinliklerle bu yaklaşımların sınıf içi kullanımı pekiştirildi.

Yerel altyapı ve hedeflenen kazanımlar:

Program, Efeler Anadolu Lisesi ile Kuşadası Nermin Metin Akar Ortaokulunun yenilikçi sınıflarının teknolojik altyapısından yararlanılarak gerçekleştirildi. Bu sayede öğretmenler, dijital araçları eğitim süreçlerine entegre etme konusunda pratik deneyim elde etti. Eğitimlerin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda sorgulayan, üreten ve analitik düşünen bireyler yetiştirme hedeflerine hizmet ettiği vurgulandı.

Eğitim programı, il genelinde öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeye yönelik adımların devam edeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor ve uygulamalı çalışmaların sınıf düzeyinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ VE TEKNOLOJİK GELİŞİMLERİNİ...

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ VE TEKNOLOJİK GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA DÜZENLENEN STEM TEMEL SEVİYE EĞİTİMLERİ, EFELER VE KUŞADASI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMALI ÇALIŞMALARLA TAMAMLANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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