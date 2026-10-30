Kemah üreticilerine destekleme modeli ve hayvan hastalıkları eğitimiyle üretim güçlendiriliyor

Toplantı ve katılımcılar:

Erzincan’ın Kemah ilçesinde, Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı Küplü köyünde üreticilerle bir araya geldi. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında üreticilere Tarımsal Destekleme Modeli ile hayvan hastalıklarıyla mücadele konuları detaylı şekilde aktarıldı.

Anlatılan konular ve uygulama önerileri:

Toplantıda ekipler, tarımsal desteklerden doğru ve etkin şekilde yararlanmanın yollarını, başvuru esaslarını ve uygulamadaki dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Ayrıca hayvan sağlığının korunması, hastalıkların erken teşhisi, hijyen ve karantina önlemleri gibi pratik tedbirler üzerinde duruldu. Üreticilerin soruları yanıtlanarak sık karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri paylaşıldı.

Hedeflenen sonuçlar:

Çalışmayla hedeflenenin, üreticilerin bilgi düzeyinin yükseltilerek tarımsal üretimin güçlendirilmesi olduğu belirtildi. Doğru bilgilendirme ve etkin destek uygulamalarıyla hem hayvan sağlığının korunması hem de üretimde sürdürülebilirliğin artırılması amaçlanıyor.

KEMAH'TA ÜRETİCİLERE TARIMSAL DESTEKLEME VE HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELE BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI