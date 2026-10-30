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Doçentlik başarıları EBYÜ'de kutlandı: rektör Kuyrukluyıldız akademisyenleri ziyaret etti

EBYÜ Rektörü Ufuk Kuyrukluyıldız, doçent olan Doç. Dr. Şenol Mail Pala, Doç. Dr. Esra Telli ve Doç. Dr. Sonay Caner Yıldırım'ı ziyaret ederek tebrik etti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:10

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Doçentlik başarıları EBYÜ'de kutlandı: rektör Kuyrukluyıldız akademisyenleri ziyaret etti

EBYÜ'de doçentlere hayırlı olsun ziyareti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, akademik yükselme sürecini tamamlayarak doçent unvanı alan öğretim üyelerini ziyaret ederek tebrik etti.

ziyaretin detayları:

Ziyarette unvan alan akademisyenler olarak Doç. Dr. Şenol Mail Pala, Doç. Dr. Esra Telli ve Doç. Dr. Sonay Caner Yıldırım yer aldı. Rektör Kuyrukluyıldız, yeni akademik unvanlarının hem bireysel kariyerlerine hem de üniversiteye katkı sağlayacağı temennisinde bulundu.

Rektörlüğe gerçekleştirdiği ziyaretlerde Kuyrukluyıldız'a, rektör yardımcıları Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Yurteken, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Kayalar ile dekan yardımcıları Prof. Dr. Oğuzhan Yılmaz ve Prof. Dr. İhsan Ünlü eşlik etti.

tebrik ve teşekkürler:

Rektör Kuyrukluyıldız ziyaretlerde akademisyenleri başarılarından ötürü tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi. Ziyaret edilen doçentler ise ilgi ve iyi dilekleri için Rektör Kuyrukluyıldız ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

EBYÜ REKTÖRÜ KUYRUKLUYILDIZ&#039;DAN DOÇENT UNVANI ALAN AKADEMİSYENLERE ZİYARET

EBYÜ REKTÖRÜ KUYRUKLUYILDIZ'DAN DOÇENT UNVANI ALAN AKADEMİSYENLERE ZİYARET

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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