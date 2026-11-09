Aliağa'da habaş fabrikasında patlama can kaybı ve yaralanmalara yol açtı

Olayın gelişimi:

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Demir Çelik Sanayi Bölgesi'nde yer alan HABAŞ bünyesindeki demir çelik fabrikasında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesisin çeşitli noktalarından yoğun duman yükseldi ve çevreye siren sesleri yayıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi; yangının söndürülmesi için çalışmalar başlatıldı.

Müdahale ve ilk bulgular:

İlk belirlemelere göre patlamanın fabrikanın karbondioksit dolum noktası civarında gerçekleştiği iddia edildi. Patlamanın etkisiyle iş yerinde çok büyük hasar oluştuğu ve olayda ölü ve yaralı işçilerin bulunduğu öne sürüldü. Sağlık ve kurtarma ekipleri, hasar tespiti ve yangın kontrol çalışmaları yürütürken, bölgeye gelen ambulanslarla yaralılara müdahale edildi.

Görgü tanıklarının anlatımı:

Patlama sırasında fabrikanın dışında olduğunu söyleyen Deniz Ülker, "Biz sesi duyunca önce deprem oluyor sandık. Sonra bacalardan çıkan siyah dumanları ve alevleri gördük. Ambulanslar ve itfaiyeler geldi. Perişan olduk. Patlamanın sebebini bilmiyoruz; zaten burada sürekli patlamalar oluyor irili ufaklı" dedi.

Durali Ülker ise "Çok şiddetli bir patlama oldu. Ardından dumanlar ve toz bulutu çıktı; sonra da yanmaya başladı. Sonra itfaiye ve ambulanslar geldi" ifadelerini kullandı. Olay yerinde yangın söndürme ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor, resmi açıklamalar bekleniyor.

İZMİR’İN ALİAĞA DEMİR ÇELİK SANAYİ BÖLGESİ’NDEKİ HABAŞ (HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ AŞ) DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ. PATLAMADA ÖLÜ VE YARALILARIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.