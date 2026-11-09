Kırşehir'de araçta saklı 100 bin dal makaron bulundu

operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

arama ve ele geçirilenler:

Yürütülen çalışmada, O.G. isimli kişinin kullandığı araçta yapılan aramada, 23 tepsi içinde toplam 100 bin dal doldurulmuş makaron bulundu. Ekipler, bulunan malzemeyi delil niteliğinde tespit ederek muhafaza altına aldı.

soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak savcılık ve kolluk kuvvetleri tarafından adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ederken, ele geçirilen makaronların kaynağı ve dağıtım ağının tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.

KIRŞEHİR’DE POLİS DÜZENLENEN OPERASYONDA, BİR ARAÇTA 100 BİN DAL DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRDİ.