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Kırşehir'de araçta saklı 100 bin dal makaron bulundu

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda O.G.'nin kullandığı araçta 23 tepsi içinde toplam 100 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırşehir'de araçta saklı 100 bin dal makaron bulundu

operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

arama ve ele geçirilenler:

Yürütülen çalışmada, O.G. isimli kişinin kullandığı araçta yapılan aramada, 23 tepsi içinde toplam 100 bin dal doldurulmuş makaron bulundu. Ekipler, bulunan malzemeyi delil niteliğinde tespit ederek muhafaza altına aldı.

soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak savcılık ve kolluk kuvvetleri tarafından adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ederken, ele geçirilen makaronların kaynağı ve dağıtım ağının tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.

KIRŞEHİR’DE POLİS DÜZENLENEN OPERASYONDA, BİR ARAÇTA 100 BİN DAL DOLDURULMUŞ MAKARON ELE...

KIRŞEHİR’DE POLİS DÜZENLENEN OPERASYONDA, BİR ARAÇTA 100 BİN DAL DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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