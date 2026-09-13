Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Iğdır FK tek golle Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Iğdır FK, Keçiören Aktepe'de Alim Öztürk'ün 57. dakikadaki golüyle Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti; hakemler Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Akıllı, Tuncay Ercan.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 19:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Iğdır FK tek golle Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti

Iğdır FK tek golle Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK, Keçiören Aktepe Stadı'nda konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u 1-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Maçın tek golü Alim Öztürk (dk. 57) ile geldi.

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Akıllı, Tuncay Ercan

maç özeti:

Iğdır FK, savunma dengesini koruyarak rakibe fazla pozisyon şansı vermedi ve tek golle üç puanı aldı. Karşılaşmada temposunu maçın ikinci yarısına taşıyan ev sahibi ekip, 57. dakikada Alim Öztürk'ün golüyle öne geçti ve skoru korumayı başardı. Mardin 1969 Spor zaman zaman ataklar geliştirse de etkili bir gol fırsatı üretemedi.

Maç boyunca her iki takımda da disiplinli bir oyun vardı; Iğdır FK'den Devran Şenyurt, Soner Gönül ve Doğan Erdoğan; Mardin 1969 Spor'dan Eray Korkmaz ve Uğur Adem Gezer sarı kart gördü.

oyuncu performansları ve değişiklikler:

Iğdır FK sahaya Jakub Szumski, Soner Gönül, Loic Kouagba, Alim Öztürk, Serdar Gürler, Doğan Erdoğan, Felix Afena-Gyan, Giovanni Crociata, Gökcan Kaya, Devran Şenyurt, Arda Çolak on biriyle çıktı. Oyuna sonradan girenler arasında Özder Özcan (dk. 70), Leandro Bacuna (dk. 86), Arda Öztürk (dk. 86), Hüseyin Karabey (dk. 36) ve Leon Çalışkan (dk. 70) yer aldı. Teknik direktör: Kenan Koçak.

Mardin 1969 Spor'un başlangıç kadrosunda Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Uğur Adem Gezer, Mustafa Şengül, Eray Korkmaz, Baba Alhassan, Muammer Denizhan Taşkan, Tonio Teklic, Dorde Denic, Mallik Wilks ve Olarenwaju Kayode vardı. Takımda yapılan değişiklikler; Adem Eren Kabak (dk. 52), Zdravko Dimitrov (dk. 52), Kerim Alıcı (dk. 66), Ahmet Ülük (dk. 66) ve Osman Yıldırım (dk. 81) şeklinde gerçekleşti. Teknik direktör: Fatih Serkan Albayrak.

Gol: Alim Öztürk (dk. 57) — Iğdır FK

Sarı kartlar: Devran Şenyurt, Soner Gönül, Doğan Erdoğan (Iğdır FK); Eray Korkmaz, Uğur Adem Gezer (Mardin 1969 Spor)

TRENDYOL 1. LİG’İN 7. HAFTASINDA IĞDIR FK, SAHASINDA AĞIRLADIĞI MARDİN 1969 SPOR’U 1-0 MAĞLUP...

TRENDYOL 1. LİG’İN 7. HAFTASINDA IĞDIR FK, SAHASINDA AĞIRLADIĞI MARDİN 1969 SPOR’U 1-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivasspor’dan hakem kararlarına sert tepki: adalet arayışımız sürecek
images

Taşdemir: hakem maçın en zayıf halkasıydı
images

Yalçın Koşukavak: Sivasspor karşısında puan üzüntüsü ama umut sürüyor
images

Iğdır FK 95'inci dakikaya kadar direndi, zorlu mücadele 1-0'la sonuçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çine'de refüjdeki yönlendirme direğine çarpan araçta sürücü yaralandı

Şişhane'de İETT çarpışması: yola dökülen yağ sürücülere güçlük çıkardı

Sivasspor’dan hakem kararlarına sert tepki: adalet arayışımız sürecek

Beyşehir'de saman balyalarının alev aldığı kamyonet kullanılamaz hale geldi

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı