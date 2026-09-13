Iğdır FK tek golle Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK, Keçiören Aktepe Stadı'nda konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u 1-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Maçın tek golü Alim Öztürk (dk. 57) ile geldi.

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Akıllı, Tuncay Ercan

maç özeti:

Iğdır FK, savunma dengesini koruyarak rakibe fazla pozisyon şansı vermedi ve tek golle üç puanı aldı. Karşılaşmada temposunu maçın ikinci yarısına taşıyan ev sahibi ekip, 57. dakikada Alim Öztürk'ün golüyle öne geçti ve skoru korumayı başardı. Mardin 1969 Spor zaman zaman ataklar geliştirse de etkili bir gol fırsatı üretemedi.

Maç boyunca her iki takımda da disiplinli bir oyun vardı; Iğdır FK'den Devran Şenyurt, Soner Gönül ve Doğan Erdoğan; Mardin 1969 Spor'dan Eray Korkmaz ve Uğur Adem Gezer sarı kart gördü.

oyuncu performansları ve değişiklikler:

Iğdır FK sahaya Jakub Szumski, Soner Gönül, Loic Kouagba, Alim Öztürk, Serdar Gürler, Doğan Erdoğan, Felix Afena-Gyan, Giovanni Crociata, Gökcan Kaya, Devran Şenyurt, Arda Çolak on biriyle çıktı. Oyuna sonradan girenler arasında Özder Özcan (dk. 70), Leandro Bacuna (dk. 86), Arda Öztürk (dk. 86), Hüseyin Karabey (dk. 36) ve Leon Çalışkan (dk. 70) yer aldı. Teknik direktör: Kenan Koçak.

Mardin 1969 Spor'un başlangıç kadrosunda Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Uğur Adem Gezer, Mustafa Şengül, Eray Korkmaz, Baba Alhassan, Muammer Denizhan Taşkan, Tonio Teklic, Dorde Denic, Mallik Wilks ve Olarenwaju Kayode vardı. Takımda yapılan değişiklikler; Adem Eren Kabak (dk. 52), Zdravko Dimitrov (dk. 52), Kerim Alıcı (dk. 66), Ahmet Ülük (dk. 66) ve Osman Yıldırım (dk. 81) şeklinde gerçekleşti. Teknik direktör: Fatih Serkan Albayrak.

Gol: Alim Öztürk (dk. 57) — Iğdır FK

Sarı kartlar: Devran Şenyurt, Soner Gönül, Doğan Erdoğan (Iğdır FK); Eray Korkmaz, Uğur Adem Gezer (Mardin 1969 Spor)

TRENDYOL 1. LİG’İN 7. HAFTASINDA IĞDIR FK, SAHASINDA AĞIRLADIĞI MARDİN 1969 SPOR’U 1-0 MAĞLUP ETTİ.