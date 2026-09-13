Aliağa’da kurtuluşun 104. yılı birlik ve minnetle kutlandı

kutlama töreni ve katılımcılar:

Aliağa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Törene Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa Belediyesi Başkan Vekili Mesut Öztürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Atatürk Anıtı önüne Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu; tören boyunca kurtuluş mücadelesinin kahramanları rahmet ve minnetle anıldı.

günün anlamı ve belediye mesajı:

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa Belediyesi Başkan Vekili Mesut Öztürk yaptı. Öztürk, Aliağa’nın kurtuluş gününün yalnızca bir bayram olmadığını, aynı zamanda Milli Mücadele ruhunun ve bağımsızlık kararlılığının hatırlanma günü olduğunu vurguladı.

Öztürk konuşmasında, 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’in kurtuluşunun ardından, 13 Eylül günü Aliağa’nın da düşman işgalinden kurtarıldığını hatırlatarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı. Ayrıca, Aliağa’nın kurtuluşunda görev alan Yüzbaşı Mehmet Sait Bey komutasındaki 25. Alayın komutan ve neferleri ile mücadeleye katkı sunan Aliağalıları da yad etti ve "Aliağa’mızın gurur günü, kurtuluş bayramı kutlu olsun" mesajını iletti.

etkinlikler, gösteriler ve sergi:

Törenin ardından program devam eden etkinliklerle sürdü. Öğrencilerin şiir dinletisi törene renk kattı; Atatürk Ortaokulu öğrencisi Cemre Sude Bülbül günün anlamına ilişkin şiirini seslendirdi ve izleyicilerden takdir topladı. Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin sergilediği zeybek gösterisi de yoğun ilgi gördü ve alkışlandı.

Program kapsamında ziyaret edilen "Kurtuluştan Cumhuriyet’e Aliağa" fotoğraf sergisi, ilçenin kurtuluşundan Cumhuriyet dönemine uzanan anı ve görselleri ile katılımcılara tarihsel bir bakış sundu. Kutlamaların son bölümünde Aliağa Kabristanlığındaki şehitlik ziyaret edilerek, Milli Mücadele döneminde hayatını kaybeden şehitler için dua edildi.

Aliağa’nın kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri, geçmişten bugüne uzanan bağımsızlık ve vatan sevgisinin vurgulanması, birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıkmasıyla sona erdi.

ALİAĞA’DA KURTULUŞUN 104. YILI GURURLA KUTLANDI