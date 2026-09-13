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Manavgat'ta gönüllü hükümlüler sahillerde toplumsal uyuma katkı sağlıyor

Manavgat Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 15 gönüllü hükümlü, Manavgat Belediyesi ile iş birliğiyle park, plaj ve mesire alanlarında temizlik ve düzenleme yapıyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Manavgat'ta gönüllü hükümlüler sahillerde toplumsal uyuma katkı sağlıyor

Manavgat'ta gönüllü çalışma modeli uygulamaya konuldu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün "Gönüllü Çalışma Modeli" kapsamında Manavgat Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler, Manavgat Belediyesi ile yapılan iş birliği protokolü doğrultusunda çevre temizliği ve düzenleme çalışmaları yürütüyor.

Çalışmanın kapsamı ve katılımcılar:

Uygulama 28 Ağustos 2026 tarihinde başlatıldı ve belirlenen alanlarda haftada üç gün düzenli olarak sürdürülüyor. Programa kurumda bulunan 15 hükümlü tamamen kendi özgür iradeleriyle katılıyor. Hükümlüler, Manavgat Belediyesi'ne bağlı park, plaj ve mesire alanlarında temizlik, çöp toplama ve çevre düzenlemesi yaparak ortak kullanım alanlarının daha temiz ve düzenli olmasına katkı sağlıyor. Çalışmaların koordinasyonu ve değerlendirmeleri Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil tarafından takip ediliyor.

Amaç ve yasal çerçeve:

Yetkililer, ceza infaz sisteminin amacının bireyi toplumdan soyutlamak değil, yeniden topluma kazandırmak olduğunu vurguluyor. "Gönüllü Çalışma Modeli"nin bu hedefi pratiğe döken uygulamalardan biri olduğu ifade ediliyor. Söz konusu çalışmalar, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler esas alınarak yürütülüyor. Ayrıca, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yönetmeliğin 92. maddesi uyarınca, açık kurumlarda istekli hükümlülerin kurum dışındaki eğitim, ağaçlandırma, çevre düzenlemesi ve temizlik faaliyetlerine katılabilmesine imkan tanınıyor.

Toplumsal etkiler ve hedeflenen kazanımlar:

Uygulamanın yalnızca fiziksel temizlikle sınırlı kalmadığı, hükümlülerin sorumluluk alma, dayanışma ve kamu yararı bilincini geliştirmesine hizmet ettiği belirtiliyor. Bu çalışmalar aracılığıyla toplum ile ceza infaz kurumları arasındaki önyargıların azaltılmasının, hükümlülerin topluma yeniden uyum süreçlerinin desteklenmesinin hedeflendiği vurgulanıyor. Manavgat'taki modelin, cezalandırmanın ötesinde sorumluluk, emek ve toplumsal uyum anlayışını ön plana çıkaran örnek bir uygulama olduğu değerlendiriliyor.

Değerlendirme ve sürdürülme beklentisi

Yetkililer, uygulamanın etkilerinin izlenmeye devam edeceğini ve başarılı bulunan uygulama modellerinin benzer protokollerle yaygınlaştırılmasının değerlendirilebileceğini belirtiyor. Manavgat örneği, ceza infaz kurumları ile toplum arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve hükümlülerin toplumsal hayata yeniden kazanılmasına dönük somut adımlar olarak öne çıkıyor.

ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN &quot;GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA MODELİ&quot; KAPSAMINDA...

ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN "GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA MODELİ" KAPSAMINDA MANAVGAT AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN HÜKÜMLÜLER, MANAVGAT BELEDİYESİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ DOĞRULTUSUNDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINA KATILIYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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