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Vali Hatipoğlu, Elazığ'daki çift cinayetinde tüm gerçeği ortaya çıkarma sözü verdi

Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ'daki yangında ölen çiftin cinayetine ilişkin bir kişinin tutuklandığını, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Emre Koç

Vali Hatipoğlu, Elazığ'daki çift cinayetinde tüm gerçeği ortaya çıkarma sözü verdi

Vali Hatipoğlu: Olayı tüm yönleriyle aydınlatacağız

Elazığ'da beş gün önce Karakoçan ilçesi Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana gelen olayda, evde çıkan yangında Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Otopsi raporu, çiftin silahla vurularak hayatını kaybettiklerini ortaya koydu.

Olayın seyrine ilişkin bulgular:

Yangın sonrası yürütülen adli ve kriminal incelemelerde, önceleri yangın olarak değerlendirilen olayın ardından yapılan otopsiyle cinayet şüphesi güçlendi. Yetkililer, ilk aşamada yangının cinayeti gizlemek amacıyla çıkarıldığına dair bulgular tespit ettiklerini bildirdi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada emniyet, jandarma ve Cumhuriyet savcılığının koordineli çalışması sonucu 1 kişi tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği ve yeni bulguların değerlendirildiği belirtildi.

Vali'nin aile ziyareti ve açıklamaları:

Vali Numan Hatipoğlu, Üykü ailesinin taziye evini ziyaret ederek yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Aileyle görüşmesinde soruşturmanın gidişine ilişkin bilgi verdi ve yetkililerin çalışmalarını değerlendirdi.

Vali Hatipoğlu, yürütülen soruşturmayı anlatırken olayın vahşice işlendiğini vurguladı ve 'Büyük oranda olay aydınlatıldı ama ucu nereye giderse gitsin emniyet, jandarma ve savcılarımız bu konuyla ilgili üstün bir gayret içerisinde çalışmaya devam edecekler' ifadelerini kullandı. Ayrıca 'Olayı tüm yönleriyle aydınlatacağız' dedi ve menfur cinayeti lanetledi.

Hatipoğlu, aynı zamanda benzer olayların yaşanmaması için alınacak önlemler ve güvenlik güçlerinin duyarlılığı konusunda kararlılık mesajı verdi. Yetkililer, soruşturmanın tüm safhalarıyla devam ettiğini ve yeni tespitlerin adli süreçle birlikte değerlendirileceğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bölge halkı ve yetkililerde adli sürecin tamamlanması ve sorumluların hukuki süreçte hesap vermesi yönünde beklenti bulunuyor.

VALİ NUMAN HATİPOĞLU, ÜYKÜ AİLESİNİN TAZİYE EVİNİ ZİYARET EDEREK YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI...

VALİ NUMAN HATİPOĞLU, ÜYKÜ AİLESİNİN TAZİYE EVİNİ ZİYARET EDEREK YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ. AİLE BİREYLERİYLE GÖRÜŞEN HATİPOĞLU, YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA VE ÇALIŞMALAR HAKKINDA DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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