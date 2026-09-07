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Aliağa'da uluslararası hazırlık turnuvası: Ege Cup 2026 başlıyor

Ege Cup 2026, Aliağa Petkim Spor'un ev sahipliğinde Neftchi, Trabzonspor ve PizzaBulls Bordo Bandırma'nın katılımıyla 10-12 Eylül'de ücretsiz oynanacak.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aliağa'da uluslararası hazırlık turnuvası: Ege Cup 2026 başlıyor

ege cup 2026 aliağa'da:

Aliağa Petkim Spor'un ev sahipliğinde düzenlenen Ege Cup 2026, dört takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Turnuvada Neftchi, Trabzonspor, PizzaBulls Bordo Bandırma ve ev sahibi Aliağa Petkim Spor mücadele edecek.

program ve maç takvimi:

Turnuvanın ilk günü 10 Eylül Perşembe günü Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda saat 15.30'da Aliağa Petkim Spor - Neftchi karşılaşması, saat 18.00'de ise Trabzonspor - PizzaBulls Bordo Bandırma maçı oynanacak.

İkinci gün 12 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te Aliağa Petkim Spor - Trabzonspor, saat 16.30'da ise Neftchi - PizzaBulls Bordo Bandırma eşleşmeleri yer alıyor.

izleyici bilgileri ve turnuvanın önemi:

Tüm karşılaşmalar Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda ücretsiz olarak takip edilebilecek; basketbolseverler iki gün boyunca yerli ve uluslararası takımların hazırlık maçlarını izleme fırsatı bulacak.

Organizasyon, takımlar için sezon öncesi hazırlık niteliği taşıyor ve teknik ekiplerin kadro düzenlemeleri ile oyuncu ritmini test etmesine olanak sağlayacak.

EGE CUP, ALİAĞA’DA BAŞLIYOR

EGE CUP, ALİAĞA’DA BAŞLIYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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