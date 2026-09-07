Düzceli öğrenci Sude Koçar Türkiye şampiyonasında ikinci oldu

Sude Koçar Türkiye ikincisi oldu

Düzce Üniversitesi öğrencisi Sude Koçar, İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonasında Genç Kadınlar Wellness kategorisinde Türkiye ikinciliğine ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Sude Koçar, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi olarak yarışmaya katıldı ve sergilediği performansla jüri üyelerinin beğenisini topladı.

yarışma ve kategori:

Şampiyona, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından gerçekleştirildi. Yarışma kapsamındaki değerlendirmelerde estetik, kondisyon ve sahne duruşu gibi unsurlar göz önünde bulunduruldu; Genç Kadınlar Wellness kategorisinde Koçar, güçlü bir sunum yaptı ve ikinci olarak kürsüye çıktı.

üniversitenin tebriki:

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Azmi, disiplinli çalışması ve özverisiyle elde ettiği bu önemli başarıdan dolayı Sude Koçar’ı gönülden tebrik ediyor, başarıda emeği geçen antrenörlerini ve ailesini kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Koçar'ın elde ettiği bu derece, hem bireysel başarı hem de üniversitenin spor eğitimindeki ilerleyişinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Elde edilen sonuç, öğrencinin disiplinli çalışmasının ve desteğini aldığı ekibin katkısının bir yansıması olarak öne çıkıyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ SUDE KOÇAR, TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS ŞAMPİYONASI’NDA GENÇ KADINLAR WELLNESS KATEGORİSİNDE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.