Tavşanlı'da üçüncü rahvan at yarışları yoğun ilgi gördü

Tavşanlı'da rahvan geleneği saha buldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Rahvan At Yarışları, Karakova Mahallesi'nde sporseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyon, geleneksel ata sporunu yaşatma amacını ön planda tutarak izleyenlere heyecanlı anlar sundu.

yarışların düzeni ve katılım:

Etkinlik Karakova Mahallesi pistinde yapıldı ve yarışlar 9 farklı kategoride sürdü. Her kategoride ortalama 10-12 at kıyasıya mücadele ederken, şov ve rekabet bir arada izlendi. 7'den 70'e geniş bir izleyici kitlesinin takip ettiği organizasyon, ilçede atçılık kültürüne olan ilgiyi gözler önüne serdi.

Yarışların akışı, kategorilerin özelliklerine göre planlandı ve izleyicilere farklı performanslar sunuldu. Organizasyon ekipleri, güvenlik ve yarış düzeni konularında gerekli önlemleri alarak yarışların sorunsuz ilerlemesini sağladı.

kulüp yöneticilerinden gelen mesajlar:

Tavşanlı Rahvan At Kulübü Başkan Yardımcısı İzzet Can Bilge organizasyonun amacını şöyle özetledi: "Bu ata sporumuz için her hafta farklı bir bölgede yarış düzenleniyor. Allah nasip etti, bir yıl içerisinde Tavşanlı’mızda üçüncü yarışımızı gerçekleştirdik. Güreşlerde olduğu gibi bizim organizasyonumuzda da 9 kategori bulunuyor ve her kategoride 10-12 at mücadele ediyor. Bizim için önemli olan al bayrağımız ve atlarımızın sanatını sergilemesidir. Rahvan bir sanattır, her atın kendine özgü bir koşu stili vardır. Bizler de atalarımızdan devraldığımız bu köklü geleneği gelecek nesillere aktarmak için gayret gösteriyoruz".

Tavşanlı Rahvan At Kulübü Başkanı Ali İhsan Uçar ise ilçedeki atçılık kültürünün köklü olduğunu vurgulayarak, "Tavşanlı’da rahvan atçılığın tarihi çok eskilere dayanıyor. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu da bu yarışlara sahip çıkıyor. Genellikle federasyon yarışları düzenliyoruz. Bu yıl üçüncüsünü hayata geçirdiğimiz organizasyonda her sene eksiklerimizi tamamlayarak yolumuza devam ediyoruz. Ata sporumuzu yarınlara taşımak için çalışıyoruz, inşallah ilerleyen süreçte çok daha kapsamlı yarışlara imza atacağız" dedi.

ödül töreni ve kapanış:

Nefes kesen yarışların ardından kendi kategorilerinde dereceye giren at sahipleri ve sporcular için bir ödül töreni düzenlendi. Dereceye girenlere kupalar takdim edilirken, organizasyon yetkilileri gelen ilgiden memnuniyetlerini belirtti ve geleneksel ata sporunun yaşatılması için çalışmaların süreceğini aktardı.

TAVŞANLI’DA RAHVAN AT YARIŞLARI HEYECANI YAŞANDI