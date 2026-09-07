Şampiyonlar ligi açılış maçında Sporting-Galatasaray'ı norveçli hakem yönetecek

hakem ataması:

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting ile Türkiye'nin Galatasaray takımı arasında oynanacak açılış maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

Eskas'ın saha içindeki yardımcı hakemleri Jan Erik Engan ve Alf Olav Rossland olarak belirlendi. Maçın dördüncü hakemi görevini ise Sigurd Kringstad üstlenecek.

VAR ve teknik ekip:

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Alman hakem Christian Dingert bulunacak; yardımcı VAR (AVAR) görevini Belçikalı Bram Van Driessche yapacak. Bu atama, karşılaşmanın hem saha içi kararlarında hem de VAR prosedürlerinde sorumlu isimlerin kimler olduğunu netleştiriyor.

Maç öncesi hakem kadrosunun ilanı, takım idareleri ve taraftarlar için mücadele şartlarının şeffaflığı açısından önemli bir bilgi sunuyor. Atanan ekip, müsabakanın akışı ve önemli pozisyonlarda yetkili olacak isimlerden oluşuyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN İLK HAFTASINDA OYNANACAK SPORTİNG-GALATASARAY MAÇINDA NORVEÇLİ HAKEM ESPEN ESKAS DÜDÜK ÇALACAK.