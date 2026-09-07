Dolar 48,4303 +0,00%
Euro 56,3336 +0,15%
Bist 14.106,73 +0,67%
Altın Gram 6.970,38 -1,39%
EUR/USD 1,1628 +0,06%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Şampiyonlar ligi açılış maçında Sporting-Galatasaray'ı norveçli hakem yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting ile Galatasaray arasında Portekiz'de oynanacak açılış maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Şampiyonlar ligi açılış maçında Sporting-Galatasaray'ı norveçli hakem yönetecek

hakem ataması:

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting ile Türkiye'nin Galatasaray takımı arasında oynanacak açılış maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

Eskas'ın saha içindeki yardımcı hakemleri Jan Erik Engan ve Alf Olav Rossland olarak belirlendi. Maçın dördüncü hakemi görevini ise Sigurd Kringstad üstlenecek.

VAR ve teknik ekip:

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Alman hakem Christian Dingert bulunacak; yardımcı VAR (AVAR) görevini Belçikalı Bram Van Driessche yapacak. Bu atama, karşılaşmanın hem saha içi kararlarında hem de VAR prosedürlerinde sorumlu isimlerin kimler olduğunu netleştiriyor.

Maç öncesi hakem kadrosunun ilanı, takım idareleri ve taraftarlar için mücadele şartlarının şeffaflığı açısından önemli bir bilgi sunuyor. Atanan ekip, müsabakanın akışı ve önemli pozisyonlarda yetkili olacak isimlerden oluşuyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NİN İLK HAFTASINDA OYNANACAK SPORTİNG-GALATASARAY MAÇINDA NORVEÇLİ HAKEM...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN İLK HAFTASINDA OYNANACAK SPORTİNG-GALATASARAY MAÇINDA NORVEÇLİ HAKEM ESPEN ESKAS DÜDÜK ÇALACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elmalı'da rekabet gerilimden sonra dostluğa dönüştü
images

Gündoğan'da plaj voleybolu şenliği rekabet ve kutlamayla sona erdi
images

Gerze'nin Fetih 1453 havuzu gençlere modern yüzüyle dönecek
images

Melikgazi Kayseri Basketbol’un yeni transferi Morgan Jones sağlık kontrolünden g...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayhan'la kapanan Çanakkale kültür yolu dokuz günlük maratonu noktaladı

Aydın'da müze ziyaretlerinde devlet müzelerine düşüş, özel müzelere büyük ilgi

Yazın bereketi kış sofralarına: Malkara'da kadınların imecesi

Bodrum'da jandarmanın baskınında eski avukat da tutuklandı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti