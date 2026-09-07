Erciyes zirvesinde altyapının zaferi: Talas iki kategoride şampiyon

Talas Belediyespor, Academy Erciyes Cup 2026'da altyapı çalışmalarının somut karşılığını alarak iki şampiyonluk birden kazandı. Erciyes'in 1.850 metre rakımdaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen turnuvada kulübün 2015 ve 2017 doğumlu ekipleri birincilik madalyalarını kaldırdı.

turnuva ve katılımcı yapısı:

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 41 takımın mücadele ettiği organizasyon, U9, U10, U11, U12 ve U13 kategorilerinde gerçekleştirildi. Üç gün süren maçlar, genç futbolculara hem rekabet deneyimi hem de yüksek irtifa şartlarında kondisyon sınavı sundu. Talas Belediyesporun iki ayrı yaş grubunda üst üste gelen başarıları, kulübün altyapı yapılanmasının performans göstergesi olarak öne çıktı.

belediye desteği ve altyapı vizyonu:

Turnuvada genç oyuncuları yalnız bırakmayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan müsabakaları takip ederek takıma moral verdi. Okandan, Türkiye'nin dört bir yanından takımların ve beş kategorinin Erciyes'te buluşmasının Kayseri'nin spor turizmine katkı sağladığını vurguladı ve sahadaki gençlere başarı dileklerini iletti.

Talas Belediyesporun çifte zaferi, belediyenin çocuk ve gençlere yönelik "Sporcu Fabrikası" yaklaşımının somut meyvelerinden biri olarak gösteriliyor. Kulübün altyapıdaki sistematik çalışmaları, sadece sahadaki sonuçlarla sınırlı kalmayıp son dönemde yetiştirilen oyuncuların profesyonel kulüplere kazandırılmasıyla da dikkat çekiyor. Erciyes'in zirvesinde kaldırılan iki kupa, Talas'ta altyapıya yapılan yatırımın yeni bir göstergesi oldu.

TALAS BELEDİYESPOR, GELECEĞİN FUTBOL YILDIZLARINI BULUŞTURAN ACADEMY ERCİYES CUP 2026’DA İKİ ŞAMPİYONLUK BİRDEN KAZANARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. ERCİYES’İN 1.850 METRE RAKIMINDAKİ YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN TURNUVADA 2015 VE 2017 DOĞUMLU TALAS BELEDİYESPOR TAKIMLARI ŞAMPİYONLUK KUPASINI KALDIRDI.