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Aliağa'dan sezona etkileyici başlangıç: Muammer Sarıkaya hat-trick yaptı

Aliağa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 yendi; Muammer Sarıkaya üç golle öne çıktı ve Ahmet Arslan skoru tamamladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aliağa'dan sezona etkileyici başlangıç: Muammer Sarıkaya hat-trick yaptı

Aliağa FK deplasmanda farklı kazandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2026-2027 sezonunun açılış haftasında Aliağa FK, İstanbul temsilcisi Arnavutköy Belediyespor karşısında etkili bir performans sergileyerek maçı 4-1 kazandı. İzmir ekibi, deplasmandan aldığı üç puanla sezona moralli başladı.

maç özeti:

Aliağa FK'da orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, attığı üç golle karşılaşmanın başrolünü üstlendi. Takımın dördüncü golünü ise Ahmet Arslan kaydetti. Sarı-siyahlılar oyun boyunca kontrolü elinde tutarken rakip kalede net pozisyonlar buldu ve savunmada da kritik anlarda sağlam durdu.

kadro yapısı ve teknik değerlendirme:

Yeni sezona yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayırıp genç ağırlıklı bir kadroyla giren Aliağa FK, bu tercihin ilk sınavından olumlu bir sonuç aldı. Teknik direktör Namet Ateş ve ekibi, oyunun temposunu iyi yönetip hücumda etkin çözümler üretti. Genç oyuncuların sahadaki dinamizmi ve Sarıkaya'nın deneyimi galibiyette belirleyici oldu.

gelecek program ve beklenti:

Ligin ikinci haftasında Aliağa FK, sahasında Isparta 32 Spor'u ağırlayacak. Teknik heyet ve taraftarlar, iç sahadaki ilk sınavdan da galibiyet çıkarıp üst üste ikinci kez 3 puan kazanmayı hedefliyor. Aliağa'nın performansı, özellikle genç oyuncuların form durumuna göre sezon boyunca takip edilecek.

Bu sonuçla Aliağa FK, ligde erken moral kazanırken, Arnavutköy Belediyespor ise gelecek haftalarda toparlanma arayışına girecek. Karşılaşma, sarı-siyahlı takımın yeni sezon planlarının sahaya yansıması açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

ALİAĞA FK’DEN DÖRT DÖRTLÜK BAŞLANGIÇ

ALİAĞA FK’DEN DÖRT DÖRTLÜK BAŞLANGIÇ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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