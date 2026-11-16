Aliağa'dan yaşlı ve engellilere çok yönlü sosyal destek seferberliği

sosyal hizmetlerin kapsamı:

Aliağa Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çok sayıda hizmeti hayata geçiriyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar; günlük yaşam desteğinden kişisel bakıma, sosyal katılımdan teknoloji destekli güvenliğe kadar geniş bir alanı kapsıyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan nakdi ve ayni yardımlarla toplumsal dayanışma güçlendiriliyor.

günlük yaşam ve kişisel bakım:

Günlük Yaşam ve Destek Programı kapsamında ev düzeninden alışverişe, temizlikten refakate kadar bireylerin ev içindeki gereksinimleri birlikte planlanıyor. Amaç, vatandaşların yapabildikleri işleri sürdürmesini ve kendi alışkanlıklarına göre yaşamlarını devam ettirmesini sağlamak. Kişisel Bakım Destek Programı ise saç kesimi, tıraş ve öz bakım gibi hizmetlerin profesyonel ve mahremiyete saygılı bir yaklaşımla sunulmasını hedefliyor.

sosyal bağlılık ve üretkenlik:

Telefonla Takip ve Sosyal Bağlılık Destek Programı ile düzenli telefon görüşmeleri yapılarak vatandaşların günlük durumları, ihtiyaçlarındaki değişimler ve hizmet talepleri takip ediliyor. Eğitim, Üretken Yaşam ve Gönüllü Katılım Destek Programı; kurs, hobi ve beceri geliştirmeye yönelik imkanlarla vatandaşları bir araya getiriyor. Sosyal Katılım ve Aktif Yaşam Destek Programı ise kurslar, kültürel etkinlikler, dost buluşmaları ve mahalle sohbetleriyle sosyal izolasyonu azaltmayı amaçlıyor.

bakım verenler ve koordinasyon:

Bakım Veren Destek Programı, bir yakınının bakımını üstlenen kişilere bilgi, danışmanlık ve uygun hizmetlere erişim desteği sağlıyor. Bu sayede bakım yükünün hafifletilmesi ve bakım verenlerin ihtiyaç duyduklarında yönlendirilmesi amaçlanıyor. Kurumsal Koordinasyon ve Vaka Yönetimi Destek Programı ise vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda belediye birimleri ve ilgili kurumlar arasında iletişim ve yönlendirme sürecini koordine ediyor, başvuru sonuçları izleniyor.

teknoloji ile güvenli yaşam:

Telecare ve Teknoloji Destekli Güvenlik hizmeti kapsamında evde yaşamı kolaylaştıracak cihaz ve çözümler, ihtiyaç ve kullanım alışkanlıklarına göre değerlendiriliyor. Uygun cihazların seçimi, kullanımı ve günlük yaşama entegrasyonu konusunda bilgilendirme ve uygulamalı destek veriliyor; böylece bağımsız yaşam destekleniyor.

sosyal yardımlar ve özel destekler:

Aliağa Belediyesi ayrıca nakdi ve ayni yardımlar ile gıda, kömür, giyim ve kırtasiye desteği sağlıyor. Medikal malzeme ve cihaz temini, kanser hastalarının hastaneye ulaştırılması, Hoş Geldin Bebek Paketi, Engezer Taksi hizmeti ve hijyen paketleri sunulan diğer destekler arasında yer alıyor. Yeni Yuva Destek Programı ile yeni yuva kurma hazırlığındaki vatandaşlara, Vatan Görevi Destek Programı ile askerlik görevini yerine getirecek kişilere destek veriliyor. Ayrıca gençlerin eğitimine katkı amacıyla YKS sınav ücretleri belediye tarafından karşılanıyor.

başvuru koşulları ve iletişim:

65 yaş ve üstü vatandaşlar ve en az yüzde 40 engel durumu bulunan bireyler, yaşlı ve engelliye yönelik programlardan yararlanabiliyor. Yeni Yuva, Vatan Görevi ve diğer sosyal yardımlar için ilgili başvuru şartlarına göre değerlendirme yapılıyor. Hizmetler hakkında bilgi almak veya başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 0535 662 45 45 numaralı telefondan, 153 Hilal Masa üzerinden ya da Aliağa Belediyesi Engelli Sosyal Hizmet ve Yardım Birimi ile iletişime geçebilirler.

ALİAĞA BELEDİYESİ, YAŞLI VE ENGELLİ BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK BAKIM VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YANI SIRA, İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA SUNDUĞU NAKDİ VE AYNİ YARDIMLARLA TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEYE SÜRDÜRÜYOR.