Alibeyköy'de sel sonrası yerinde dönüşüm vurgusu

Alibeyköy'de inceleme ve dönüşüm çağrısı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Alibeyköy Deresi çevresinde selden zarar gören konutları ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Yapılan incelemede bölgenin ağır hasar aldığı, hasarın boyutlarının tespit edildiği ve bundan sonra atılacak adımların planlanmasının öncelik olduğu vurgulandı.

alan ve yapılaşma durumu:

Özdemir, sahadaki tespitlere göre 14 dönümlük alanda 76 bina ve 100'ün üzerinde konut bulunduğunu aktardı. Alibeyköy Deresi'nin ıslah çalışmalarının taşkın riskini azalttığını fakat olağanüstü yağışlarda bölgenin hâlâ risk taşıdığını belirtti. Yerinde dönüşüm önerisinin, hem sel hem de deprem riski göz önünde bulundurularak planlanması gerektiğini ifade etti.

Bölgedeki yapı stokunun ve zemin koşullarının mevcut afet risklerini artırdığına dikkat çeken Özdemir, kentsel dönüşümün yalnızca bina yenileme değil; zemin güçlendirmesi, kot seviyesinin yükseltilmesi ve sosyal donatıların planlanması gibi bütüncül tedbirleri kapsaması gerektiğini söyledi.

bakanlık desteği ve devlet yardımları:

Özdemir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile telefon görüşmesi yapıldığını ve vatandaşların taleplerinin Bakanlığa iletildiğini belirtti. Bakanlığın dönüşüm sürecine gerekli desteği sunmayı taahhüt ettiğini aktardı.

Ayrıca valiliğin başvurular karşılığında destek ödemelerine başladığı, zarar gören vatandaşların kaymakamlıklara başvurmaları gerektiği hatırlatıldı. Özdemir, il ve ilçe teşkilatlarının vatandaşların başvurularında yardımcı olmaya devam edeceğini söyledi.

Özdemir dönüşüm sürecinde hak sahiplerinin de rolünün önemli olduğunu, görüştükleri birçok vatandaşın kendi yerlerinde kalabilmek için yerinde dönüşüme katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Afet dönemindeki saha çalışmalarına ilişkin olarak, İstanbul'un 39 ilçesinde AK Parti teşkilatlarının ve belediye ekiplerinin hızlı şekilde göreve başladığı belirtildi. Özdemir, sel sırasında vatandaşlara yardım ederken hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i anarak, ekiplerin gece gündüz sahada olduğunu söyledi.

Son olarak Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini, kendisinin bölgedeki vatandaşlara Cumhurbaşkanı'nın selam ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, yara sarma ve kalıcı çözümler için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

İl başkanlığı ve ilçe teşkilatları, hem acil ihtiyaçların karşılanması hem de uzun vadeli, yerinde dönüşüm planlarının hayata geçirilmesi için saha tespitlerini sürdürmeye devam edecek.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR, EYÜPSULTAN İLÇE BAŞKANI MUHAMMET VANLIOĞLU İLE BİRLİKTE ALİBEYKÖY DERESİ ÇEVRESİNDE SELDEN ZARAR GÖREN EVLERİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ. BÖLGEDE 76 BİNA VE 100'ÜN ÜZERİNDE KONUTUN BULUNDUĞUNU BELİRTEN ÖZDEMİR, KALICI ÇÖZÜM İÇİN YERİNDE DÖNÜŞÜM ÇAĞRISINDA BULUNDU