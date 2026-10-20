Van'da doğaya yeniden kazandırılan 200 yaban hayvanı umut verdi

Merkezin görevi ve çalışma kapsamı:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Van Gölü Havzası'ndaki yaban hayatının korunması ve ekolojik dengenin sürdürülmesi amacıyla yıl boyunca hizmet veriyor. Doğada yaralanan, annesinden ayrılan, yuvasından düşen veya kaçak avcılık sonucu ele geçirilen hayvanlar, ilgili kurumların koordinasyonunda merkeze getiriliyor. Burada yürütülen tedavi ve rehabilitasyon süreçleri sonunda uygun görülen hayvanlar yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından belirlenen yerlere sevk ediliyor.

Bu yılın sayısal sonuçları:

Merkez sorumluları, bu yıl yaklaşık 500 yaban hayvanının merkeze getirildiğini bildiriyor. Getirilen hayvanlardan yaklaşık 200'ü tedavi edilip yeniden doğaya kazandırılırken, 100'ü damızlık ünitelerine sevk edildi. Tedavi edilenler arasında özellikle tilki ve kurt gibi memeli türlerinin yanı sıra kızıl akbaba, akbaba, kaya kartalı, şahin ve baykuş gibi yırtıcı kuşlar da yer aldı.

Rehabilitasyon süreçleri, yedieminlik ve olumsuz vakalar:

Merkez, bahar aylarında yuvasından düşen veya annesinden ayrılan yavrulara bir nevi kreş hizmeti sunarak büyütüyor. Prof. Dr. Lokman Aslan yönetimindeki merkezde geçmiş yıllarda ayı ve ayı yavrularının tedavi ve rehabilitasyonları da gerçekleştirilmiş; trafik kazalarında yaralanan ayılar ile çeşitli nedenlerle yetim kalan dağ keçileri ve özellikle dağ keçisi yavruları tedavi edildi. Bu yıl merkeze getirilen üç dağ keçisi yavrusunden birisi yeniden doğaya kazandırılırken, diğer ikisi kurtarılamadı.

Ayrıca merkez, getirilen hayvanlar üzerinde yedieminlik görevini de yürütüyor. Kaçak avcılık sonucu ele geçirilen türler dahil olmak üzere tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan hayvanların nakilleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile koordineli biçimde gerçekleştiriliyor.

Veri toplama ve koruma önlemleri:

Merkez, doğal yaşamda karşılaşılan sorunları kayıt altına alıyor ve benzer kayıpların önüne geçmek amacıyla ilgili bölgelerde incelemeler yapıyor. Kurtarılamayan hayvanlarla ilgili doğada yaşanan olaylar araştırılıyor ve elde edilen bulgular Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile paylaşılarak gerekli tedbirlerin alınmasına katkı sağlanıyor. Özellikle trafik kazalarının yoğun olduğu noktalar ve kaçak avcılığın etkili olduğu alanlar tespit edilip ilgili birimlere bildiriliyor.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, hem sahadaki acil müdahaleleri hem de uzun vadeli koruma planlamasını destekleyecek veri üretimini sürdürüyor ve bölgedeki yaban hayatının korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN YYÜ) YABAN HAYVANLARI KORUMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NE BU YIL GETİRİLEN YAKLAŞIK 500 YABAN HAYVANINDAN 200’Ü YENİDEN DOĞAL YAŞAM ALANLARINA KAZANDIRILIRKEN, 100’Ü DAMIZLIK ÜNİTELERİNE GÖNDERİLDİ.