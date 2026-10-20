Dolar 49,5721 +0,02%
Euro 55,7434 +0,28%
Bist 11.710,31 +2,45%
Altın Gram 6.609,72 -0,31%
EUR/USD 1,1242 +0,22%
Brent Petrol 109,03 -0,47%
--°

Van'da doğaya yeniden kazandırılan 200 yaban hayvanı umut verdi

Van YYÜ Yaban Hayvanları Merkezi'ne getirilen yaklaşık 500 hayvandan 200'ü tedavi edilip doğaya bırakıldı, 100'ü damızlık ünitelerine gönderildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:27

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 15:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Van'da doğaya yeniden kazandırılan 200 yaban hayvanı umut verdi

Merkezin görevi ve çalışma kapsamı:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Van Gölü Havzası'ndaki yaban hayatının korunması ve ekolojik dengenin sürdürülmesi amacıyla yıl boyunca hizmet veriyor. Doğada yaralanan, annesinden ayrılan, yuvasından düşen veya kaçak avcılık sonucu ele geçirilen hayvanlar, ilgili kurumların koordinasyonunda merkeze getiriliyor. Burada yürütülen tedavi ve rehabilitasyon süreçleri sonunda uygun görülen hayvanlar yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından belirlenen yerlere sevk ediliyor.

Bu yılın sayısal sonuçları:

Merkez sorumluları, bu yıl yaklaşık 500 yaban hayvanının merkeze getirildiğini bildiriyor. Getirilen hayvanlardan yaklaşık 200'ü tedavi edilip yeniden doğaya kazandırılırken, 100'ü damızlık ünitelerine sevk edildi. Tedavi edilenler arasında özellikle tilki ve kurt gibi memeli türlerinin yanı sıra kızıl akbaba, akbaba, kaya kartalı, şahin ve baykuş gibi yırtıcı kuşlar da yer aldı.

Rehabilitasyon süreçleri, yedieminlik ve olumsuz vakalar:

Merkez, bahar aylarında yuvasından düşen veya annesinden ayrılan yavrulara bir nevi kreş hizmeti sunarak büyütüyor. Prof. Dr. Lokman Aslan yönetimindeki merkezde geçmiş yıllarda ayı ve ayı yavrularının tedavi ve rehabilitasyonları da gerçekleştirilmiş; trafik kazalarında yaralanan ayılar ile çeşitli nedenlerle yetim kalan dağ keçileri ve özellikle dağ keçisi yavruları tedavi edildi. Bu yıl merkeze getirilen üç dağ keçisi yavrusunden birisi yeniden doğaya kazandırılırken, diğer ikisi kurtarılamadı.

Ayrıca merkez, getirilen hayvanlar üzerinde yedieminlik görevini de yürütüyor. Kaçak avcılık sonucu ele geçirilen türler dahil olmak üzere tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan hayvanların nakilleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile koordineli biçimde gerçekleştiriliyor.

Veri toplama ve koruma önlemleri:

Merkez, doğal yaşamda karşılaşılan sorunları kayıt altına alıyor ve benzer kayıpların önüne geçmek amacıyla ilgili bölgelerde incelemeler yapıyor. Kurtarılamayan hayvanlarla ilgili doğada yaşanan olaylar araştırılıyor ve elde edilen bulgular Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile paylaşılarak gerekli tedbirlerin alınmasına katkı sağlanıyor. Özellikle trafik kazalarının yoğun olduğu noktalar ve kaçak avcılığın etkili olduğu alanlar tespit edilip ilgili birimlere bildiriliyor.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, hem sahadaki acil müdahaleleri hem de uzun vadeli koruma planlamasını destekleyecek veri üretimini sürdürüyor ve bölgedeki yaban hayatının korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN YYÜ) YABAN HAYVANLARI KORUMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NE BU YIL...

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN YYÜ) YABAN HAYVANLARI KORUMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NE BU YIL GETİRİLEN YAKLAŞIK 500 YABAN HAYVANINDAN 200’Ü YENİDEN DOĞAL YAŞAM ALANLARINA KAZANDIRILIRKEN, 100’Ü DAMIZLIK ÜNİTELERİNE GÖNDERİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ilgaz'da yeni sezon öncesi altyapı ve acil müdahale planları hazırlandı
images

Kilis'te köy yolları yenileniyor: sıcak asfalt ve yeni güzergah çalışmaları sürü...
images

Ballıdağ'a yeni yaşam: doğa ve atlı yürüyüş parkurları bölge turizmini güçlendir...
images

Denetim kıskacında Beyşehir gölü: sürdürülebilir avcılık için ekipler harekete g...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sosyal medyadan yayılan görüntüler sonrası yola beton döken sürücüye 109 bin 662 TL ceza

Sinop’ta evde çıkan tartışma iki kişinin ölümüne yol açtı

Kuşadası'nda inşaat yasağı ihlallerine 4 milyon liralık ceza

Elazığ'da 2. katta çıkan yangın mahalleyi alarma geçirdi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi