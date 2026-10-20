Ballıdağ'a yeni yaşam: doğa ve atlı yürüyüş parkurları bölge turizmini güçlendirecek

Projenin kapsamı:

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Daday Orman İşletme Müdürlüğü, Ballıdağ bölgesinde ekoturizm kapasitesini artırmak amacıyla yeni yürüyüş altyapısı inşa ediyor. Proje kapsamında planlanan Doğa Yürüyüş Parkuru Ballıdağ Gözetleme Kulesi’nden başlayıp Taşçılar Göletinde son bulacak şekilde tasarlandı. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki güzergâh, bin 700 rakımdan 990 rakıma kadar inen ve ortalama yüzde 5 eğim gösteren bir rota sunarak Ballıdağ ormanları ve yaylalarının manzaralarını ziyaretçilere açacak.

Projenin bir diğer ayağını oluşturan Atlı Yürüyüş Parkuru ise 4 kilometre uzunluğunda olup Çömlekçiler köyünden başlayıp Taşçılar Göleti'nde tamamlanacak. Bu hat, doğa ile atlı gezintiyi birleştirerek ziyaretçilere farklı bir deneyim sağlama hedefi taşıyor.

İhale ve donatılar:

Projenin donatı yapım işi için ihale 23 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek. İhale kapsamında yer alan donatılar arasında 1 adet giriş takı, 2 adet tanıtım levhası, 19 adet yönlendirme tabelası, 7 adet büyük bilgilendirme tabelası, 2 adet çeşme, 7 adet dinlenme yeri, 1 adet at dinlenme yeri, 1 adet yaban hayatı gözlem ünitesi, 1 adet yöresel ürün sergi standı ve 10 adet çöp kovası sayılıyor.

Daday Orman İşletme Müdürlüğü, çalışmaların tamamlanmasının ardından Ballıdağ’ın doğal çekiciliğinin ve bölge turizmine katkısının artmasını hedefliyor. Yapılan planlama, hem günübirlik doğa yürüyüşçülerine hem de atlı gezinti meraklılarına hitap edecek altyapıyı öne çıkarıyor; böylece bölgenin ekoturizm potansiyeli güçlendirilecek.

KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLECEK OLAN 12 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ DOĞA YÜRÜYÜŞ PARKURU İLE 4 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ ATLI YÜRÜYÜŞ PARKURUYLA BALLIDAĞIN HEM DOĞASEVERLERE HEM BÖLGE TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNMASI BEKLENİYOR.