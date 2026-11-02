Erciş için il statüsü talebi: bölgesel kalkınma ve istihdam vurgusu

Van OSB Başkanı Aslan'dan güçlü destek:

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından açıklanan '100 İl, 1000 İlçe' projesine ilişkin açıklama yaptı. Aslan, Erciş'in proje kapsamında gösterilmesine memnuniyetle yaklaştıklarını ve kararın tümüyle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Erciş'in mevcut konumu ve kriterleri:

Aslan, idari yapılanmada reform gerekliliğinin demografik ve ekonomik değişimlerden kaynaklandığını vurgulayarak, Erciş'in 170 bini aşan nüfusu, gelişmiş kentleşme yapısı ile sanayi ve tarım potansiyelinin ilçeyi bölgesel bir merkez haline getirdiğini söyledi. Ulaşım, lojistik ve üretim kapasitesi gibi objektif kriterler dikkate alındığında Erciş'in il statüsünü hak ettiğini ifade etti.

Erciş'in kendi hinterlandında zaten bir bölge merkezi olduğunu belirten Aslan, mevcut ekonomik ve idari yapının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Bölgesel lojistik, demir yolu talebi ve ekonomik potansiyel:

Van OSB ve Van TSO olarak Erciş'in ulaşım koridorlarında kilit rol oynadığını söyleyen Aslan, kesintisiz demir yolu hattının özellikle Erciş güzergahından geçirilmesi talebinin tesadüf olmadığını vurguladı. İş dünyası temsilcileri olarak Erciş'i tüm bölgesel lojistik projelerde merkeze aldıklarını ve ilçenin devasa ekonomik potansiyelinin farkında olduklarını belirtti.

Aslan, Erciş'in stratejik konumu ve üretim gücünün güçlendirilmesinin bölge ticareti açısından hayati önem taşıdığını ekledi.

Beklenen etkiler ve kamu hizmetleri:

Aslan, Erciş'in il olmasıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nde ticari ve sanayi ivmenin artacağını; kamu hizmetlerinin vatandaşa coğrafi olarak daha yakın sunulmasının bürokratik süreçleri sadeleştirip hizmet kalitesini yükselteceğini söyledi. Yerel yönetim ve mülki idarenin güçlenmesinin yeni yatırım ve istihdam alanları oluşturacağını, lojistik ve idari maliyetleri azaltarak rekabet gücünü artıracağını belirtti.

Yeni yapılanmanın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsal yapısını güçlendireceğini kaydeden Aslan, sürecin tamamlanması halinde kazananın hem Van hem Erciş hem de tüm Türkiye ekonomisi olacağını ifade ederek açıklamasını sonlandırdı.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (VAN OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’NİN KAMUOYUNA AÇIKLADIĞI “100 İL, 1000 İLÇE” PROJESİ KAPSAMINDA ERCİŞ’İN İL OLABİLECEK 19 İLÇE ARASINDA YER ALMASINI BÜYÜK BİR MEMNUNİYETLE KARŞILADIKLARINI BELİRTEREK, KARARA TAM DESTEK VERDİKLERİNİ AÇIKLADI.