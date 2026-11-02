Fuat Oktay: Türkiye bölgesinde barışın inşasına katkı veriyor

Berlin temasları:

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Almanya ziyaretine ilişkin basın toplantısında, heyetin gündemini ve hedeflerini anlattı. Oktay, Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet’in davetiyle gerçekleşen ziyaret kapsamında Almanya-Türkiye ilişkileri, Almanya’daki Türk toplumunun güvenliği, terörle mücadele ve küresel sorunların ele alınacağını söyledi.

Heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Yeni Parti Düzce Milletvekili Talih Özcan, DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yer alıyor.

ekonomi, savunma ve AB perspektifi:

Oktay, Türkiye’nin son yıllarda ekonomik ve teknolojik alanda kaydettiği ilerlemeye vurgu yaparak, ülkenin büyüme ve dış ticaret hacmindeki değişimi hatırlattı. Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının bir dönem 200–250 milyar dolar seviyelerinden bugün 1,8 trilyon dolar seviyelerine çıktığını, dış ticaret hacminin ise 600 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti. Savunma sanayinde geliştirilen ileri teknolojilerin ve enerji yatırımlarının Avrupa için de fırsatlar yarattığını ifade etti.

AB üyeliği konusundaki değerlendirmesinde Oktay, tam üyeliğin stratejik öncelik olduğunu ancak bunun Türkiye’nin yolundan alıkoymayacağını, gerektiğinde "Ankara kriterleri" ile ilerlemenin de mümkün olduğunu söyledi. Türkiye'nin hem kendisi hem de Avrupa için kazanımlar üreteceğini vurguladı.

vatandaşların öncelikleri ve gümrük birliği:

Berlin görüşmelerinde diasporanın gündem maddelerinin öncelikli olacağını aktaran Oktay, sağlık, emeklilik ve güvenlik başta olmak üzere vatandaşların yaşadığı sorunların doğrudan ele alınacağını söyledi. Vize kolaylıkları ile Gümrük Birliği güncellemesinin heyetin olmazsa olmaz konuları arasında olduğunu belirtti. Parlamenter diplomasiyi, federal ve eyalet düzeyindeki engellerin kaldırılması için etkili bir araç olarak kullanmayı planladıklarını ekledi.

Oktay, Türkiye’de devam eden iç güvenlik ve terörle mücadele çalışmalarının Avrupa ayağında da iş birliği gerektirdiğini, bu alandaki koordinasyonun ilgili bakanlıklarla sürdüğünü ifade etti.

bölgesel barış ve diplomasi çabaları:

Dış politika vizyonuna dair konuşmasında Oktay, Türkiye’nin yalnızca bölgesel sorunlarla ilgilenmediğini, aynı zamanda uluslararası meselelerin çözümüne katkı verdiğini söyledi. "Bölge artık kana doymuştur ve kandan bıkmıştır" sözleriyle bölgedeki çatışma yorgunluğuna dikkat çekti ve uluslararası mekanizmaların etkinliğine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin başından beri yürüttüğü diplomatik çabalara işaret eden Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmeleri ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ankara’daki görüşmesini örnek gösterdi. Türkiye’nin ev sahibi olma dahil birçok girişimde bulunduğunu ve İran başta olmak üzere farklı aktörlerle de tarafsız ve güvenilir bir arabulucu konumunda olduğunu vurguladı.

Gazze ve Filistin meselesine ilişkin olarak Oktay, akan kanın durdurulması gerektiğini belirterek İsrail politikalarını eleştirdi ve BM parametreleri doğrultusunda iki devletli çözüm önerisinde ısrar ettiklerini söyledi. Ayrıca Mekke Anlaşması gibi girişimlerin Türkiye’nin barış arayışındaki rolüne işaret ettiğini ekledi.

entegrasyon çağrısı:

Almanya’daki Türk toplumuna seslenen Oktay, "entegre olun asimile olmayın" mesajını yineleyerek dil, kültür ve bağların korunmasını; aynı zamanda siyaset, ekonomi ve sivil toplum alanlarında etkin olunmasını istedi. Oktay, 65. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye kökenli vatandaşların hem yaşadıkları ülkede hem de Türkiye ile güçlü köprüler kuran aktörler olmalarını arzuladıklarını ifade etti.

TBMM heyetinin Berlin programı çerçevesinde Türk toplumuyla toplantılar, düşünce kuruluşlarıyla paneller ve Bundestag’daki görüşmeler devam edecek; temasların yarın sona ermesi planlanıyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin küresel sorunların çözümünde adres olarak görüldüğünü belirterek, "Hem doğuda hem batıda hem güneyde hem de kuzeyde bu çok net görülüyor. Afrika'da da bu aynı netlikte görülüyor. Türkiye bölgesinde hem barışın inşasına hem de barışa katkı veren ülkelerden birisidir en son Mekke anlaşması bu anlamdaki bir girişimdir" dedi.