Kayseri'de cumhuriyet coşkusunu 250 pedal taşıdı

Kayseri'de cumhuriyet coşkusunu pedal ritmi sardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ile Özgür Pedallar Kayseri Bisiklet Topluluğu ortaklığında düzenlenen Türkiye Pedallıyor Cumhuriyet Sürüşü, kentte Cumhuriyet coşkusunu bisikletlerin ritmine taşıdı. Etkinlikte toplam 250 bisiklet tutkunu bir araya gelerek anlamlı bir hafta sonu geçirdi.

etkinlik detayları:

Startı Kayseri Cumhuriyet Meydanından verilen sürüş, katılımcıların dayanışma ve ortak değer vurgusuyla 10 kilometrelik parkuru takip etmesiyle devam etti. Parkurun sonunda buluşma noktası olarak belirlenen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde etkinlik tamamlandı. Her yaştan katılımcının yer aldığı organizasyonda bisikletçiler, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmanın önemini pedal çevirerek gösterdi.

Organizasyon, kentte bisiklet kullanımını teşvik etmeyi, sağlıklı yaşam bilincini artırmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan uygulamalı bir etkinlik olarak öne çıktı. Katılımcılar arasında aileler, gençler ve deneyimli bisikletçiler yer aldı; etkinlik boyunca trafik güvenliği ve sürdürülebilir ulaşım çağrıları da yinelendi.

kayseri'nin spor vizyonu:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. kentte sporun yaygınlaştırılması için farklı branşlarda etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu tür iş birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve spor topluluklarıyla kurulan ortaklıklarla desteklenerek sporun toplumun tüm kesimlerine ulaşmasını hedefliyor.

Kayseri’nin 2029 Dünya Spor Başkenti vizyonuna paralel yürütülen faaliyetler, altyapı geliştirme ve ulusal-uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma hedefleriyle uyumlu. "Türkiye Pedallıyor Cumhuriyet Sürüşü" gibi etkinlikler, sporun birleştirici gücünü gösterirken kentte aktif yaşam kültürünün güçlendirilmesine de katkı sağlıyor.

Etkinlik, katılımcılarda hem Cumhuriyet değerlerine bağlılık duygusunu pekiştirdi hem de Kayseri genelinde bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. İLE ÖZGÜR PEDALLAR KAYSERİ BİSİKLET TOPLULUĞU İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN "TÜRKİYE PEDALLIYOR CUMHURİYET SÜRÜŞÜ" ETKİNLİĞİNDE 250 BİSİKLET TUTKUNU, CUMHURİYET COŞKUSUNU 10 KİLOMETRELİK PARKURDA YAŞADI.