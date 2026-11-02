Evinde vurulan 69 yaşındaki kadın 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olayın gelişimi:

Gaziantep’in Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi’nde 18 Eylül 2026 günü meydana gelen olayda, iddialara göre sokakta annesiyle tartışan E.A. isimli şahıs rastgele havaya ateş açtı. Bu sırada evinde bulunan Yıldız Şahinuşağı (69) isimli kadın, silahtan çıkan kurşunun isabet etmesiyle başından ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay, bölge halkında endişe ve tepki yarattı; olay yerinde ve çevresinde incelemeler yapıldı.

Tedavi süreci ve yaşamını yitirmesi:

Başından yaralanan ve dört çocuk annesi olduğu bildirilen Yıldız Şahinuşağı, Nizip Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım dahil olmak üzere yaklaşık 45 gün boyunca çeşitli tıbbi müdahalelerle izlendi. Tüm çabalara rağmen hasta, tedavi sürecinin sonunda yaşamını yitirdi. Ailenin ve yakın çevrenin yasa boğulduğu bilgisi verildi.

Cenaze işlemleri için vefat sonrası naaş, otopsi ve işlemlerinin tamamlanması amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü; işlemler tamamlandıktan sonra defin için yakınlarına teslim edildi ve Nizip ilçesinde toprağa verildi.

Soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili olarak ismi geçen E.A. tutuklandı ve adli süreç başlatıldı. Yetkililer, olayın ayrıntılarına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olaya karışan silahın atış yaptığı an ve çevre güvenliği ile ilgili adli incelemeler devam ediyor.

Bu vaka, sokakta rastgele yapılan ateşlerin ve kontrolsüz silah kullanımının yol açtığı trajik sonuçları bir kez daha gündeme getirdi; yetkililer, benzer olayların önlenmesi için denetim ve cezai süreçlerin önemine dikkat çekti.

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE EVİNDEYKEN DIŞARIDA ANNESİYLE TARTIŞAN ŞAHSIN RASTGELE HAVAYA ATEŞLEDİĞİ SİLAHTAN ÇIKAN KURŞUNLA AĞIR YARALANAN KADIN, 45 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.