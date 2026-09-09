Alikahya’da tramvay projesiyle uyumlu 2,7 kilometrelik yollar baştan sona yenileniyor

Alikahya'da altyapıdan üstyapıya bütünleşik yenileme:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alikahya bölgesindeki Stadyum Tramvay Hattı Projesi'ni sadece raylı sistem çalışması olarak değil, bölgenin tüm ulaşım dokusunu güçlendirecek bir dönüşüm olarak yürütüyor. Proje güzergâhındaki yollar, altyapıdan üstyapıya kadar yeniden inşa edilerek hem tramvay hem de kara ve yaya trafiğinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanıyor.

Çalışmanın yürütüldüğü cadde ve kapsam:

Yenileme çalışmaları Sultan Murat Caddesi, Fatma Seher Hanım Caddesi, Sakıp Sabancı Bulvarı ve Bağımsızlık Caddesi olmak üzere dört ana hatta yoğunlaşıyor. Güzergâhın toplam uzunluğu 2,7 kilometre olup, altyapı ve üstyapı işleri paralel yürütülüyor.

Altyapı kapsamında, yağmur suyu ve kanalizasyon için 4 bin 650 metre hat döşendi; içme suyu hattı ise 2 bin 850 metre olarak tamamlandı. Bu müdahaleler, tramvay hattının ve bağlantı yollarının uzun yıllar sorunsuz hizmet vermesini hedefliyor.

Üstyapı ve çevre düzenlemesi:

Altyapı işlerinin ardından üstyapı çalışmaları hız kazandı. Proje genelinde planlanan 19 bin 100 ton asfaltın 17 bin 500 tonu güzergâha serildi; yol yüzeyine temas eden son kat olan 1.600 ton aşınma asfaltının serim çalışmaları ise sürdürüyor. Bu katmanlarla yollar yüksek trafik yüklerine karşı daha dayanıklı hale getiriliyor.

Ayrıca güzergâh boyunca 3 bin 900 metre bordür ve 10 bin metrekare parke üretimi gerçekleştirildi. Sakıp Sabancı Bulvarı'nda ise 10 bin 500 metrekare baskı beton uygulaması yapılarak çevre düzenlemesinde sona yaklaşılmış durumda. Proje, araç konforunu artırmanın yanı sıra yaya güvenliği ve erişilebilirliği de öncelikli tutuyor.

Hat uzunluğu ve bağlantılar:

Mevcut çalışmayla birlikte Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'nın toplamı 3,8 kilometre iken, Kartepe uzatma hattı olarak planlanan 1,4 kilometre eklemeyle hat uzunluğu 5,2 kilometre'ye ulaşacak. Büyükşehir, raylı sistem yatırımını çevresindeki karayolu ve yaya bağlantılarıyla birlikte ele alarak bölgenin gelişen ulaşım ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Tamamlandığında, hem tramvay işletmesi hem de karayolu ve yaya trafiği için daha güvenli, konforlu ve dayanıklı bir ulaşım altyapısı sağlanmış olacak; yapılan altyapı ve üstyapı yatırımları uzun vadeli işletme güvenliğine katkıda bulunacak.

KOCAELİ’NİN ALİKAHYA BÖLGESİNDE DEVAM EDEN STADYUM TRAMVAY HATTI PROJESİ KAPSAMINDA, RAYLI SİSTEM GÜZERGAHINDAKİ YOLLAR DA ALTYAPIDAN ÜSTYAPIYA YENİLENİYOR.