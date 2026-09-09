Erzincan'ın siyah incisi Cimin üzümünde hasat hareketliliği

Erzincan'da cimin üzümü sezonu açıldı

Erzincan'ın kendine özgü aroması ve görünümüyle tanınan coğrafi işaretli Cimin üzümünde hasat dönemi başladı. Üzümlü ilçesinin güney kesimlerindeki bağlarda yetiştirilen, siyah rengi ve üzerindeki puslu görünümüyle dikkat çeken üzüm, sofralık olarak başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor.

üretim alanı ve verim:

Üzüm yaklaşık 10 bin dekar alan üzerinde ekiliyor ve ilçede yıllık üretim 6 bin tonun üzerinde gerçekleşiyor. Üretimde dekara ortalama 660 kilogram verim alınıyor; bu rakam bölge tarım ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Hasadın başlamasıyla sezonun ilk ürünleri Erzincan iç piyasa tüketicilerinin beğenisine sunuldu.

pazar, fiyat ve değerlendirme:

Bu yıl erken dönemde Cimin üzümünün satış fiyatı kilogram başına 150 lira seviyesinden alıcı buluyor. Üreticiler, sezon ilerledikçe ürün miktarının artmasıyla fiyatların gerileyebileceğine işaret ediyor. Üretici Cengiz Özen, yaz aylarında kent dışından ve yurt dışından gelen tatilcilerin Cimin'e yoğun ilgi gösterdiğini belirtti ve arz arttıkça fiyatın düşebileceğini ifade etti.

Cimin üzümü hem taze tüketimde hem de kurutularak değerlendirilme imkanıyla çiftçiler için ek gelir kaynağı oluşturuyor. Hasat döneminde ürün hem iç pazara sunuluyor hem de farklı illere sevk edilerek bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.

Coğrafi işaret statüsüne de sahip olan Cimin üzümü, Karaerik çeşidinin özel bir adı olarak tescillenmiş durumda. Türkiye'nin önemli sofralık üzüm çeşitlerinden biri olarak, 13 Haziran 2001 tarihinde 37 tescil numarasıyla "Cimin üzümü" adıyla coğrafi işaretle tescillendi ve bu tescil, ürünün tanıtımına katkı veriyor.

ERZİNCAN’IN SİYAH İNCİSİ CİMİN ÜZÜMÜNDE HASAT ZAMANI