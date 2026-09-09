Dolar 48,4725 +0,04%
Euro 56,3958 +0,12%
Bist 14.534,56 +0,90%
Altın Gram 6.913,33 -0,07%
EUR/USD 1,1629 +0,00%
Brent Petrol 100,50 +2,63%
--°

asırlık mazı ağacı yolun ortasında korunarak caddenin simgesi oldu

Osmaniye'de yol yenileme çalışmaları sırasında kesilmeyip cadde ortasında kalan asırlık mazı ağacı, hem ziyaretçi çekiyor hem esnafın işini canlandırıyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

asırlık mazı ağacı yolun ortasında korunarak caddenin simgesi oldu

Asırlık mazı ağacı cadde ortasında korundu

Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'ndeki İlber Ortaylı Caddesi üzerinde yapılan yol düzenleme çalışmaları sırasında, bir mazı ağacı kesilmek yerine bulunduğu yerde korunarak yolun ortasında kaldı. Ağaç, iki yönlü şeridi birbirinden ayıran görünümü ve tarihî dokusuyla bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

Ailenin mirası ve tarihçesi:

Ağacın ailesinden kendisine miras kaldığını söyleyen İshak Çatallaş, mazı ağacını dedesinin dedesinin diktiğini ifade ederek ağacın 200 yılı aşkın olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Çatallaş, ağacı yıllarca ailenin koruduğunu, annesinin de bakımını kendisine emanet ettiğini anlattı. Bölgenin istimlak edilip yol yapılmasıyla ağacın tarladan yol ortasına kaldığını söyleyen Çatallaş, belediyenin ağacı kesmeyip çevresini düzenleyerek koruma altına almasına teşekkür etti.

Çatallaş, ağacın etrafının düzenlenmesiyle artık ziyaretçilerin gelip burada fotoğraf ve video çektiğini; bazı kişilerin araçla gelerek ya da sevgilisiyle hatıra fotoğrafı çektirdiğini aktardı. Ağacın bulunduğu noktanın çevreye yeniden değer kattığını vurguladı.

Esnafın görüşleri ve bölgeye etkisi:

İlber Ortaylı Caddesi'nin daha önce bakımsız ve az kullanılan bir yol olduğunu söyleyen esnaf, yolun yenilenmesi ve ortadaki mazı ağacının ilgi odağı haline gelmesiyle hem araç hem yaya yoğunluğunda artış yaşandığını ifade etti. Mobilya mağazası sahibi Gökbörü Durgar, ağacın hemen yanında bulunan iş yerinin önünün hareketlendiğini, bölgeye gelen ziyaretçi sayısının belirgin biçimde yükseldiğini belirtti.

Bir başka esnaf Remzi Ulaş da yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen mazı ağacının yapılan düzenlemelerle korunmasının mutluluk verici olduğunu, ağacın caddenin simgesi hâline geldiğini ve insanların burada fotoğraf çektirmek için geldiğini söyledi. Esnaf, korunma kararından dolayı Belediye Başkanı İbrahim Çenet'e teşekkür etti.

Belediye tarafından ağaç etrafının düzenlenmesi, hem koruma hem de ziyaretçi çekme amaçlı bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Bölge sakinleri ve esnaf, asırlık ağacın korunmasının mahalleye canlılık kazandırdığını ve yerel kimliğe katkı sağladığını ifade ediyor.

DEDEDEN MİRAS ASIRLIK AĞACI KESMEDİLER, YOLUN ORTASINDA KORUDULAR

DEDEDEN MİRAS ASIRLIK AĞACI KESMEDİLER, YOLUN ORTASINDA KORUDULAR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kepez'in sahada tam kadro müdahalesi: 20 araç ve 100 personelle yangınla mücadel...
images

Büyükşehir veterinerleri kırsalda hayvanlara kapı kapı destek veriyor
images

Alikahya’da tramvay projesiyle uyumlu 2,7 kilometrelik yollar baştan sona yenile...
images

Çerkezköy’de ulaşım yükü hafifletiliyor: kavşak ve cadde düzenlemeleri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kurtuluş Caddesi'nde esnafla yüz yüze çözüm arayışı

Osmangazi teşkilatı ikinci yarıda 16 bin yeni üye hedefine odaklandı

Fırtınaya rağmen palamut tezgâhlarda uygun fiyata tüketiciyle buluşuyor

Uraloğlu'nun Darende çıkarması: belediyede yatırımlar ele alındı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali