asırlık mazı ağacı yolun ortasında korunarak caddenin simgesi oldu

Asırlık mazı ağacı cadde ortasında korundu

Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'ndeki İlber Ortaylı Caddesi üzerinde yapılan yol düzenleme çalışmaları sırasında, bir mazı ağacı kesilmek yerine bulunduğu yerde korunarak yolun ortasında kaldı. Ağaç, iki yönlü şeridi birbirinden ayıran görünümü ve tarihî dokusuyla bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

Ailenin mirası ve tarihçesi:

Ağacın ailesinden kendisine miras kaldığını söyleyen İshak Çatallaş, mazı ağacını dedesinin dedesinin diktiğini ifade ederek ağacın 200 yılı aşkın olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Çatallaş, ağacı yıllarca ailenin koruduğunu, annesinin de bakımını kendisine emanet ettiğini anlattı. Bölgenin istimlak edilip yol yapılmasıyla ağacın tarladan yol ortasına kaldığını söyleyen Çatallaş, belediyenin ağacı kesmeyip çevresini düzenleyerek koruma altına almasına teşekkür etti.

Çatallaş, ağacın etrafının düzenlenmesiyle artık ziyaretçilerin gelip burada fotoğraf ve video çektiğini; bazı kişilerin araçla gelerek ya da sevgilisiyle hatıra fotoğrafı çektirdiğini aktardı. Ağacın bulunduğu noktanın çevreye yeniden değer kattığını vurguladı.

Esnafın görüşleri ve bölgeye etkisi:

İlber Ortaylı Caddesi'nin daha önce bakımsız ve az kullanılan bir yol olduğunu söyleyen esnaf, yolun yenilenmesi ve ortadaki mazı ağacının ilgi odağı haline gelmesiyle hem araç hem yaya yoğunluğunda artış yaşandığını ifade etti. Mobilya mağazası sahibi Gökbörü Durgar, ağacın hemen yanında bulunan iş yerinin önünün hareketlendiğini, bölgeye gelen ziyaretçi sayısının belirgin biçimde yükseldiğini belirtti.

Bir başka esnaf Remzi Ulaş da yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen mazı ağacının yapılan düzenlemelerle korunmasının mutluluk verici olduğunu, ağacın caddenin simgesi hâline geldiğini ve insanların burada fotoğraf çektirmek için geldiğini söyledi. Esnaf, korunma kararından dolayı Belediye Başkanı İbrahim Çenet'e teşekkür etti.

Belediye tarafından ağaç etrafının düzenlenmesi, hem koruma hem de ziyaretçi çekme amaçlı bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Bölge sakinleri ve esnaf, asırlık ağacın korunmasının mahalleye canlılık kazandırdığını ve yerel kimliğe katkı sağladığını ifade ediyor.

DEDEDEN MİRAS ASIRLIK AĞACI KESMEDİLER, YOLUN ORTASINDA KORUDULAR