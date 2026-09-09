Yüksek rakımın altın damlaları: Niğde geven balında bereket ve tanıtım çabası

Niğde geven balı hasadında buluşma:

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Gümüşler beldesine bağlı Tumlu Yaylası'nda gerçekleştirilen hasada katılarak arıcılarla bir araya geldi. Yaklaşık bin 800 rakımda yürütülen çalışmalarda Vali Akmeşe, petekleri inceleyip bal sağımına da dahil oldu. Yerel üretimin önemi ve ürünün değeri toplantı boyunca vurgulandı.

Hasadın ayrıntıları:

Etkinlikte arıcılar tarafından yürütülen operasyonların bu yıl oldukça verimli olduğu belirtildi. Tumlu Yaylası'nda doğal ortamda üretilen balın, geçen yıl aldığı coğrafi işaret sayesinde tescillendiği hatırlatıldı. Hasat sırasında peteklerden elde edilen ürünün kalitesi ve miktarı dikkat çekici bulunurken, balın özgünlüğüne ilişkin tescilin bölge üreticilerine avantaj sağladığı ifade edildi.

Marka ve tanıtım hedefleri:

Vali Akmeşe, coğrafi işaretli Niğde Geven Balının marka değerinin artırılması için üreticilere desteğin süreceğini söyledi. Balın geven bitkisinin yanı sıra hafif kekik aroması taşıdığına dair değerlendirmeler yapıldı ve ürünün daha geniş kitlelere tanıtılması hedefi vurgulandı. Yetkililer, doğal üretimin korunması ve üreticilerin emeğinin görünür kılınması için tanıtım çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Toplantıda, üreticilerin emeklerine teşekkür edilirken balın tüketicilere şifa vermesi temennisinde bulunuldu ve bölge florasının arıcılık açısından sağladığı avantaj bir kez daha ön plana çıkarıldı.

NİĞDE’NİN 1800 RAKIMLI TUMLU YAYLASI’NDA GEVEN BALI BEREKETİ