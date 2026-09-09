Dolar 48,4730 +0,04%
Euro 56,3963 +0,12%
Bist 14.535,86 +0,91%
Altın Gram 6.916,21 -0,02%
EUR/USD 1,1629 +0,00%
Brent Petrol 100,51 +2,65%
--°

Yüksek rakımın altın damlaları: Niğde geven balında bereket ve tanıtım çabası

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, bin 800 rakımlı Tumlu Yaylası'nda coğrafi işaretli Niğde Geven Balı hasadının bu yıl bereketli geçtiğini söyledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yüksek rakımın altın damlaları: Niğde geven balında bereket ve tanıtım çabası

Niğde geven balı hasadında buluşma:

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Gümüşler beldesine bağlı Tumlu Yaylası'nda gerçekleştirilen hasada katılarak arıcılarla bir araya geldi. Yaklaşık bin 800 rakımda yürütülen çalışmalarda Vali Akmeşe, petekleri inceleyip bal sağımına da dahil oldu. Yerel üretimin önemi ve ürünün değeri toplantı boyunca vurgulandı.

Hasadın ayrıntıları:

Etkinlikte arıcılar tarafından yürütülen operasyonların bu yıl oldukça verimli olduğu belirtildi. Tumlu Yaylası'nda doğal ortamda üretilen balın, geçen yıl aldığı coğrafi işaret sayesinde tescillendiği hatırlatıldı. Hasat sırasında peteklerden elde edilen ürünün kalitesi ve miktarı dikkat çekici bulunurken, balın özgünlüğüne ilişkin tescilin bölge üreticilerine avantaj sağladığı ifade edildi.

Marka ve tanıtım hedefleri:

Vali Akmeşe, coğrafi işaretli Niğde Geven Balının marka değerinin artırılması için üreticilere desteğin süreceğini söyledi. Balın geven bitkisinin yanı sıra hafif kekik aroması taşıdığına dair değerlendirmeler yapıldı ve ürünün daha geniş kitlelere tanıtılması hedefi vurgulandı. Yetkililer, doğal üretimin korunması ve üreticilerin emeğinin görünür kılınması için tanıtım çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Toplantıda, üreticilerin emeklerine teşekkür edilirken balın tüketicilere şifa vermesi temennisinde bulunuldu ve bölge florasının arıcılık açısından sağladığı avantaj bir kez daha ön plana çıkarıldı.

NİĞDE’NİN 1800 RAKIMLI TUMLU YAYLASI’NDA GEVEN BALI BEREKETİ

NİĞDE’NİN 1800 RAKIMLI TUMLU YAYLASI’NDA GEVEN BALI BEREKETİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gündoğdu'ya yeni soluk: sürdürülebilir ve modern konutlar yükseliyor
images

Kepez'in sahada tam kadro müdahalesi: 20 araç ve 100 personelle yangınla mücadel...
images

Büyükşehir veterinerleri kırsalda hayvanlara kapı kapı destek veriyor
images

Alikahya’da tramvay projesiyle uyumlu 2,7 kilometrelik yollar baştan sona yenile...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'ta minik öğrenciler sınıfla tanıştı

Motokros şenliğinde 105 bin kişiye siber güvenlik eğitimi

Türkiye tekstil ve konfeksiyon ihracatında 31 milyar dolarlık payla öne çıkıyor

İkiz kardeşlerin tıp başarısı Şırnak valiliğinde

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali