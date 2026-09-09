Çerkezköy’de ulaşım yükü hafifletiliyor: kavşak ve cadde düzenlemeleri

çalışmanın ölçeği:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çerkezköy merkezinde kapsamlı bir ulaşım seferberliği yürütüyor. Proje kapsamında toplam 15 bin metrekare kaldırım, 14 bin ton asfalt serimi, 20 bin ton kazı ve 20 bin ton taş dolgu yapılması planlanıyor.

proje sahaları ve ilerleme:

Çalışmalar BSH Kavşağı, Güveniş Caddesi ve Altıyol Kavşağı'nı kapsıyor. BSH Kavşağı'nda ilk etap tamamlandı; Güveniş Caddesi'nde kaldırım çalışmaları yaklaşık %70 seviyesine ulaştı. Altıyol Kavşağı'nda ise şeritlerin genişletilmesi ve kavşağın sinyalize hale getirilmesi planlanıyor.

hedefler ve beklentiler:

Yürütülen işler asfaltlama ve kaldırım imalatlarının ötesinde, yağmur suyu hattı ve aydınlatma gibi altyapı iyileştirmelerini de içeriyor. Amaç, trafiğin rahatlatılması ve kentin daha modern ve prestijli bir görünüme kavuşturulması olarak ifade ediliyor.

başkanın değerlendirmesi:

Candan Yüceer proje hakkında şu ifadeleri kullandı: "Çerkezköy’de ulaşımı güçlendirecek kapsamlı dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. BSH Kavşağı, Güveniş Caddesi ve Altıyol Kavşağı, asfaltlama ve kaldırım çalışmalarından kavşak düzenlemelerine, yağmur suyu hattından aydınlatmaya kadar kapsamlı bir şekilde modernize edilerek kent estetiğine uygun hale getirilecek. Kentimizin geleceğine değer katan yatırımlarımızla Çerkezköy’ün ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz."

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇERKEZKÖY'DE BAŞLATILAN ULAŞIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BSH KAVŞAĞI, GÜVENİŞ CADDESİ VE ALTIYOL KAVŞAĞI'NDA ASFALT, KALDIRIM, KAZI VE DOLGU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.