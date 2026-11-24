Masa tenisi turnuvası tamamlandı

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi. Etkinlik, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi ve 113 sporcunun katılımıyla yoğun bir rekabete sahne oldu.

Turnuva atmosferi:

Alışveriş merkezine taşınan maçlar, izleyicilerin ilgisini çeken çekişmeli karşılaşmalara tanıklık etti. Sporcular; hız, refleks ve strateji gerektiren maçlarda derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Organizasyon, salon ortamının dışına çıkarılarak sporun görünürlüğünü artırmayı amaçladı.

Hedef ve sonuçlar:

Turnuva, Düzce'de sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımının teşvik edilmesi hedefiyle düzenlendi. Etkinlik sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi ve katılan tüm isimler Düzce Belediyesi tarafından tebrik edildi. 113 katılımcı ile gerçekleşen organizasyon, yerel düzeyde spor aktivitesinin canlandırılmasına katkı sağladı.

DÜZCE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN MASA TENİSİ TURNUVASI, 113 SPORCUNUN KATILIMIYLA AVM’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ÇEKİŞMELİ MÜCADELELERE SAHNE OLAN TURNUVADA DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ.