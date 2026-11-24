Karşıyaka'da sakatlık raporu

Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan Denizli Basket maçında, Karşıyaka 82-79'luk skorla galip gelirken ekip önemli iki oyuncusunu kaybetti. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Yavuz Gültekin maçın başında sakatlanarak oyuna devam edemedi, maç içinde ise Markel Starks da sakatlandı.

maç içindeki gelişmeler:

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yapılan tetkikler sonucunda Yavuz Gültekin'in ayak bileği dış yan bağında yırtık; Markel Starks'ın ise uyluk hamstring kasında yırtık tespit edildi. Her iki oyuncunun da tedavisine ivedilikle başlandığı duyuruldu.

Kulübün açıklamasında yer alan ifadeler şu şekilde: "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında oynadığımız Denizli Basket karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz Yavuz Gültekin’in yapılan tetkiklerinde ayak bileği dış yan bağında yırtık tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan diğer oyuncumuz Markel Starks’ın uyluk hamstring kasında yırtık tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun da tedavisine ivedilikle başlanmıştır."