osmanelispor'un deplasman kararı:

Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde (PGL) 6. Grup 6. hafta maçında Bilecik temsilcisi Osmanelispor, Kocaeli temsilcisi Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor ile Darıca İlçe Stadı'nda saat 14.00'te karşılaştı. Namağlup 2 takımın oynayacağı zorlu maç öncesinde kulüp, maddi imkânsızlıklar nedeniyle deplasmana ancak maç sabahı gidebildi.

destek çağrısı ve taraftar tepkisi:

Kararın ardından taraftarlar, kent kurumlarının ve yerel iş dünyasının Osmanelispor'a yeterli destek vermediğini ifade etti. Bazı firma ve şahısların katkıda bulunduğu belirtilse de bu yardımların kulübün ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı vurgulandı. Balaban Meydan taraftar grubu, başta siyasi isimler, bürokratlar ve sanayicilerin ellerini taşın altına koymalarını talep etti ve durumu kentin bir ayıbı olarak nitelendirdi.

kulübün sürdürülebilirliği ve görünürlük:

Maç sabahı yapılan yolculuk, takımın profesyonel ligdeki lojistik zaaflarını açığa çıkarırken, uzun vadede sportif performans ve kulüp yönetimi açısından riskler doğuruyor. Yerel paydaşların devreye girmemesi, Osmanelispor'un hem saha içi hem de saha dışı görünürlüğünü ve sürdürülebilirliğini etkileyebilir; bu nedenle kulüp, taraftar ve kent aktörleri arasında daha somut destek mekanizmalarının kurulması bekleniyor.

OSMANELİSPOR, DARICA DEPLASMANINA MADDİ İMKÂNSIZLIKLARDAN DOLAYI MAÇ SABAHI GİTTİ