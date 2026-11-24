fenerbahçe, şampiyonlar ligi 5. haftasında stamford bridge'de

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te İngiltere'nin Londra kentindeki Stamford Bridge'de Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler grupta oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puan topladı; turnuva puanlamasında 19. sırada bulunuyor. Rakip Shakhtar ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puanla 21. sırada yer alıyor.

maça dair dikkat çeken noktalar:

Fenerbahçe, bu organizasyonda Liverpool'u 3-2 yenerken; Roma ile 1-1, Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı ve Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Liverpool karşılaşması, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra elde ettiği bir galibiyet olarak öne çıktı; ekip Shakhtar sınavından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Shakhtar Donetsk, güvenlik gerekçesiyle iç saha maçlarını Stamford Bridge'de oynuyor. Fenerbahçe ise bu sahaya 8 Nisan 2008'de Chelsea ile oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşından sonra ilk kez çıkacak.

geçmiş eşleşmeler ve dostluk maçı:

İki takım resmi olarak ilk kez 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde karşılaşmıştı. Üçüncü tur ilk maçında Kadıköy'de 0-0 biten eşleşmede rövanşı Shakhtar 3-0 kazanarak tur atlamıştı. Ayrıca Fenerbahçe, 19 Nisan 2022'de 'Barış için futbol' temasıyla Shakhtar ile dostluk maçı oynadı; maçın tek golünü Enner Valencia atmış ve maçın geliri savaş mağdurları için kullanılmıştı.

Bu karşılaşma aynı zamanda teknik direktörler açısından da özel bir anlam taşıyor: Ukrayna ekibinde görev yapan Arda Turan ile Fenerbahçe cephesinde yer alan Emre Belözoğlu, futbolculuk dönemlerinde derbilerde rakip olmuş ve 2012'de Atletico Madrid kadrosunda birlikte forma giymişlerdi. İkili, teknik adam olarak ilk kez 25 Mayıs 2025'te Eyüpspor - Antalyaspor maçında karşılaşmıştı; yarınki maç, Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik direktörün karşılaştığı ilk müsabaka olarak kayda geçecek.

Shakhtar, Ukrayna Ligi'nde geride kalan 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 30 puanla lider konumunda. Turuncu-siyahlılar 23 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Son lig maçlarında Livyi Bereh ile 1-1 berabere kaldılar.

Avrupa kupalarında Fenerbahçe yarın oynanacak mücadeleyle birlikte 311. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler Avrupa arenasında bugüne dek 123 galibiyet, 69 beraberlik ve 118 mağlubiyet aldı; rakip filelere 423 gol gönderdiler, kalesinde ise 437 gol gördüler.

Devler Ligi özelinde ise Fenerbahçe daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 44 maçta ter dökmüş; bu müsabakalarda 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 24 mağlubiyet elde etti. Bu karşılaşmaların sonucunda takımın ağları 48 kez havalanırken, kalesinde 81 gol gördü.

Ukrayna takımlarıyla daha önce toplam 12 kez eşleşen Fenerbahçe, en çok Dinamo Kiev ile (8 kez) karşılaştı. Zorya Luhansk ile oynanan 2 maçta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik elde edildi.

Shakhtar Donetsk'in Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla yaptığı 10 maçta başarı grafiği yüksek: Beşiktaş, Konyaspor, Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı bu maçlarda Shakhtar 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı; Türk takımlarına mağlubiyet yaşamamış görünüyor.

Fenerbahçe'nin hücum yükünü çeken isimlerden Mason Greenwood, son 3 maçta 4 gol kaydetti ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 2 maçta da fileleri havalandırdı. Süper Lig'de 7 golü bulunan Greenwood, tüm kulvarlarda toplam 11 golle takımının en skorer ismi konumunda.

Yarınki maçta düdüğü İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver çalacak. Oliver'ın yardımcıları Stuart Burt ve James Mainwaring olurken, dördüncü hakem Andrew Madley olacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Stuart Attwell, AVAR ise Darren England olarak açıklandı.

Fenerbahçe için grup aşamasında kalan süre daralıyor; Stamford Bridge'de alınacak bir galibiyet, hem moral hem de tur şansları açısından belirleyici olabilir. Shakhtar cephesinde ise ev sahibi statüsünü Londra'ya taşımış olmanın getirdiği farklı dinamikler ve Arda Turan yönetimindeki form grafiği maçın kaymağını oluşturacak unsurlar arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARIN UKRAYNA EKİBİ SHAKHTAR DONETSK'E KONUK OLACAK